Nach Super Mario Bros.-Erfolg: Weitere Filme sind bereits in Planung

Vor kurzem ist der erste animierte Film mit dem bekanntesten Nintendo-Helden in die Kinos gekommen und man kann hier zweifellos von einem Riesenhit sprechen. So wird wohl auch niemanden überraschen, dass beim Videospielriesen die Planungen für weitere Filme laufen.

1993 kam ein Film namens Super Mario Bros. in die Kinos, in den Hauptrollen waren Bob Hoskins, John Leguizamo und Dennis Hopper zu sehen. Das war ein Debakel sondergleichen und "verbrannte" nicht nur Nintendo auf Jahrzehnte, sondern war ein regelrechtes Symbol dafür, dass Spiele und Kino inkompatibel sind.Es hat zwar eine gefühlte Ewigkeit gedauert, aber 30 Jahre später hat sich das geändert. Dafür sind nicht nur einige durchaus gelungene Spielverfilmungen wie die Sonic-Filme und Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu verantwortlich, sondern zuletzt auch die von Kritik und Publikum bestens aufgenommene Serie The Last of Us.Und aktuell wird auch die Film-Ehre von Super Mario wiederhergestellt, denn der Nintendo-Klempner feiert derzeit große Erfolge. Weltweit hat der animierte Streifen bereits 871 Millionen Dollar eingespielt und wird sicherlich die Milliarden-Dollar-Grenze knacken können. Das freut natürlich auch den Videospielkonzern und es wird niemanden überraschen, dass Nintendo schon jetzt in die Kinozukunft von Mario und Co. blickt.Mario-Vater Shigeru Miyamoto hat auch bereits angedeutet, dass es weitere Filme geben wird. Gegenüber Nikkei (via VGC ) sagte die Nintendo-Legende, dass das Unternehmen bereits weitere Filme anvisiert. Allerdings bedeutet das nicht, dass Mario und Luigi wieder ausrücken.Denn Miyamoto sagte: "Bitte behalten Sie unsere nächste Produktion im Auge." Dieses Mal stand zwar Mario im Mittelpunkt, aber "Nintendo ist wie eine Talentagentur. Wir haben viele andere Entertainer auf unserer Liste", so der 70-Jährige. Details nannte er nicht, meinte aber: "Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Charaktere für die Leinwand zu entwickeln, darunter solche, die sich für den Film eignen, und solche, die bereits bekannt sind."