Es gab bereits Gerüchte. Doch jetzt bestätigte Nintendo offiziell, dass es bald einen zweiten Super-Mario-Film in den Kinos geben wird. Der erste Streifen hatte letztes Jahr Rekordeinnahmen erzielt.

Letztes Jahr brachte Nintendo seinen bekanntesten Charakter von der Nintendo Switch auf die Kinoleinwand. Bereits kurz nach der Veröffentlichung des ersten Super-Mario-Hits berichteten wir, dass das Unternehmen schon weitere Filme in Planung hat. Damals wies der japanische Unterhaltungskonzern jedoch explizit darauf hin, dass sich die neuen Streifen dabei nicht zwingend um Mario und seinen Bruder Luigi als Hauptdarsteller drehen würden.Mario-Vater Shigeru Miyamoto sagte damals: "Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Charaktere für die Leinwand zu entwickeln, darunter solche, die sich für den Film eignen, und solche, die bereits bekannt sind."Doch im Rahmen des gestrigen Mario-Days verkündete Miyamoto nun höchstpersönlich über den X-Account von Nintendo of America, dass sich Fans auf einen zweiten Blockbuster mit Mario und seinen Freunden freuen dürfen.Demnach kommt der Film am 3. April 2026 in die amerikanischen Kinos. Zu einem Kinostart hierzulande gab es noch keine offiziellen Angaben. Es scheint jedoch wahrscheinlich, dass deutsche Fans des kleinen Klempners den Streifen am selben Tag wie die amerikanischen Zuschauer zum ersten Mal genießen dürfen. Denn schon der erste Mario-Film war in Amerika und Deutschland am selben Tag erschienen.Auch was die Geschichte der zweiten Produktion anbelangt, gibt es noch keine Details. In einem Video sprach Miyamoto allerdings davon, dass das Team versuche, die Welt von Super Mario Bros. zu erweitern. Ob dies auf eine direkte Fortsetzung oder eine völlig neue Handlung hindeutet, lässt sich momentan aber noch schwer abschätzen. Es werde jedoch bereits am Storyboard und an Set-Designs für neue Umgebungen gearbeitet. Insgesamt erwarte die Fans eine "freundliche und spaßige Geschichte", so Miyamoto.Wie auch beim ersten Kino-Ausflug von Mario und seinem Bruder wird Illumination Studios Paris die Verantwortung für die Umsetzung beim zweiten Teil tragen. Laut Unternehmensgründer Chris Meledandri sollen die ersten Animationsarbeiten schon bald starten.