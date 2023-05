78 Prozent der iPhone-Besitzer mit Wearable tragen eine Apple Watch

Ein Großteil der iPhone-Besitzer nutzt das Gerät in Verbindung mit einer Smartwatch . Dabei wird fast ausschließlich auf die Apple Watch zurückgegriffen. Nur wenige Nutzer haben sich ein Wearable eines anderen Herstellers zugelegt. Bei Samsung fällt die Loyalität geringer aus.

Die meisten Nutzer sind zufrieden

Zusammenfassung 78 % der iPhone-Nutzer mit Wearable verwenden eine Apple Watch.

71 % der Pixel-Besitzer mit Smartwatch haben eine Pixel Watch.

Apple hat einen Marktanteil von 56 % im Wearable-Bereich.

77 % der Nutzer sind mit ihrer Smartwatch sehr zufrieden.

59 % der Besitzer haben ihr aktuelles Modell im letzten Jahr gekauft.

Obwohl es inzwischen eine Vielzahl von Wearables gibt, verwenden die Käufer von Apple-Produkten in den meisten Fällen auch Apple-Zubehör. Einer Umfrage von Computerpoint Research zufolge setzen 78 Prozent der iPhone-Nutzer mit Wearable auf die Apple Watch. Bei Samsung und den Galaxy-Modellen beträgt der Anteil nur 39 Prozent. Eine hohe Loyalität kann auch Google verzeichnen. 71 Prozent der Pixel-Besitzer tragen eine Pixel Watch.Natürlich besitzt nicht jeder Smartphone-Besitzer eine Smartwatch. Insgesamt soll jeder dritte iPhone-Besitzer über eine Apple Watch verfügen. Apple besitzt im Wearable-Bereich einen Marktanteil von 56 Prozent. 77 Prozent der Teilnehmer geben an, dass sie sich als nächstes Smartwatch-Modell eine Apple Watch zulegen möchten.Fast alle Nutzer sind mit ihrer aktuellen Smartwatch zufrieden. Während 77 Prozent der Besitzer "sehr zufrieden" mit ihrem Gerät sind, sind 21 Prozent "einigermaßen zufrieden". Nur zwei Prozent sind weder zufrieden noch enttäuscht. Am häufigsten werden die Wearables für das Tracken von Aktivitäten, Benachrichtigungen und Gesundheits-Features verwendet. 59 Prozent der Nutzer haben ihr aktuelles Modell im letzten Jahr gekauft. Nur 14 Prozent der Besitzer haben das Gerät vor mehr als zwei Jahren erworben.