Nomad Base Station: Ladegerät für Vieles plus die Apple Watch

Platz für fünf Geräte

Bei der Nomad Base Station Hub Apple Watch Mount Edition handelt es sich um eine Ladestation für bis zu fünf Geräte. Die Base-Station verfügt über einen USB-A- sowie einen USB-C-Port. Der Power Delivery-Port kann 18 Watt ausgeben und unterstützt damit Fast-Charging. Der USB-A-Port verfügt über eine Leistung von bis zu 7,5 Watt. Die aktuelle Apple Watch wird mit einem USB-C-Kabel ausgeliefert. Ältere Uhren hingegen profitieren vom USB-A-Port auf der Rückseite. Auf der Unterseite befinden sich gummierte Streifen, um der Base Station einen festen Stand zu ermöglichen. Ein Lichtsensor im Inneren dimmt die Lade-LEDs bei Nacht. Die Base Station eignet sich für Büroräume, den Nachttisch sowie für eine Platzierung im Flur. Ein Ladekabel für die Apple Watch ist nicht im Lieferumfang enthalten.Um eine Apple Watch mit der Base Station zu laden, muss ein eigenes Ladekabel in den Mount eingelegt werden. Während des Ladevorgangs hält die Apple Watch zuverlässig an Ort und Stelle. Etwas unterhalb der Uhr ist eine kleine Erhöhung angebracht, die zur stabilen Haltung beiträgt. Im Test kam es zu keinen Problemen beim Laden: Die Apple Watch wird auch ein Jahr später zügig über das Original-Kabel geladen. Während des Ladevorgangs leuchtet eine kleine LED auf der Front. Diese wird etwas dunkler, wenn es im Raum generell dunkel ist. Über einen Umgebungslichtsensor wird die Helligkeit im Raum gemessen und die Helligkeit der LEDs anhand der gesammelten Daten angepasst. Nomad stellt auf diese Weise sicher, dass die LEDs zu keiner Zeit störend hell sind. Das kann nützlich sein, wenn man die Ladestation bspw. im Schlafzimmer verwendet. Neben den kabellosen Ladeplätzen verfügt die Nomad Base Station Hub Apple Watch Mount Edition über zwei USB-Ports. In der Regel wird der USB-C-Port von einem Apple Watch-Ladekabel belegt. An den USB-A-Port kann ein beliebiges Ladekabel angeschlossen werden. Ein Haushalt mit vielen Apple-Geräten verwendet an dieser Stelle ein farblich passendes Lightning-Kabel, um Geräte, die nicht über Qi-Charging verfügen, aufzuladen.Insgesamt können fünf Geräte mit der Nomad Base Station Hub Apple Watch Mount Edition geladen werden. Die Ladefläche der Base Station kann maximiert werden, in dem alle drei Qi-Ladeflächen genutzt werden. Es bietet sich folglich an, den dritten Spot für das iPhone zu nutzen. Auf Position eins und zwei können derweil AirPods Pro geladen werden. Die Apple Watch Mount-Edition lohnt sich vor allem für Menschen, die eben eine solche besitzen. Benötigt man den Port nicht, wäre die Nomad Base Station Pro die bessere Wahl. Alle drei Qi-Charging-Plätze verfügen über eine Ausgabeleistung von 10 Watt. Legt man zwei Geräte auf, werden diese gleichzeitig mit 7,5 Watt geladen. Während nur ein Gerät auf der Base Station liegt, ist es möglich, 10 Watt ausgegeben.Wird die Uhr über Nacht nicht getragen, kann sie auf der Nomad Base Station Hub Apple Watch Mount Edition als Standuhr dienen. Sie lässt sich leicht antippen, worauf hin die aktuelle Uhrzeit angezeigt wird. Da die Uhr auch eingeschaltet wird, wenn man sich ihr bspw. im Flur nähert, kann sich die Apple Watch auch außerhalb des Schlafzimmers als Standuhr verdient machen. Die Farbe der Uhrzeit entspricht jeweils dem aktuellen Ladezustand der Uhr. Ist die Apple Watch fast leer, wird die Anzeige rot eingefärbt. Sobald der Akku der Apple Watch aufgeladen wird, wechselt die Anzeige-Farbe in Grün. Die Nomad Base Station Hub Apple Watch Mount Edition unterstützt verschiedene Apple Watch-Größen: Kompatibel ist die Ladestation mit den 38 mm, 40 mm, 42 mm und 44 mm Varianten der Uhr. Der Hersteller gibt an, dass zum Laden die meisten Watch-Cases abgenommen werden müssten.Der Hersteller Nomad ist bekannt für hochwertiges Zubehör, was auch die Oberseite aus Echtleder unterstreicht. Unser Kollege Timm Mohn hat im vergangenen Jahr komplett auf die Ladestation gesetzt und lädt dort, größtenteils über Nacht, seine iDevices. Die Nomad Base Station Hub Apple Watch Mount Edition ist aktuell für 169,95 Euro auf Amazon verfügbar. Die Version mit Apple Watch-Ladegerät ist mit 152,94 Euro tagesaktuell sogar etwas günstiger. Noch etwas weniger bezahlt man für die Base Station ohne Apple Watch Mount: Diese wird aktuell für 148,23 Euro auf Amazon angeboten. Die flache Variante der Base Station empfiehlt sich allerdings nur für Menschen ohne Apple Watch. Da im Falle der Apple Mount Edition kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten ist, muss entweder das bei der Apple Watch selbst mitgelieferte Kabel verwendet oder ein weiteres gekauft werden . Apple selbst bietet das Schnelllade-Kabel für 39,00 Euro an.