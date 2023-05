Bis zu 6,9 Zoll: Apple plant noch größere Displays im iPhone 16 Pro

Experten gehen davon aus, dass sich Apple mit dem iPhone 16 Pro (Max) für größere Displays entscheiden wird. Die Bildschirme der kommenden Smartphone-Flaggschiffe des Jahres 2024 könnten demnach mit Diagonalen von 6,3 Zoll respektive 6,9 Zoll erscheinen.

Die Gerüchte streut der oft gut informierte Analyst und Display-Experte Ross Young (via MacRumors ). Im Detail soll die von ihm nach oben gerundete Diagonale für das Apple iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max allerdings minimal kleiner ausfallen und bei 6,2x Zoll und 6,8x Zoll liegen. Präzisere Angaben beabsichtigt Young in den nächsten Wochen nachzureichen.Demnach könnte sich Apples Marketing-Abteilung im Herbst 2024 erneut mit den größten Displays der iPhone-Geschichte brüsten, während eine wichtige Frage derzeit noch ungeklärt bleibt - die nach dem Bildschirmrahmen. Sollten diese nicht schmaler ausfallen, könnte vor allem das iPhone 16 Pro Max mit 6,9 Zoll für viele Nutzer als unhandlich gelten. Dem entgegen könnten größere Gehäuse Platz für wachsende Akkukapazitäten und fortschrittlichere Kameramodule (z.B. Periskop ) schaffen.Offen bleibt zudem, ob Apple in Betracht zieht, die Displays der "normalen" iPhone 16-Familie ebenfalls zu vergrößern oder ob sich die Änderungen exklusiv auf die Pro-Modelle beziehen. Aktuell werden sowohl das iPhone 14 (Plus) als auch das iPhone 14 Pro (Max) wahlweise mit 6,1 bzw. 6,7 Zoll angeboten. Die in diesem Jahr folgende iPhone 15-Familie soll Experten zufolge mit den gleichen Diagonalen vorgestellt werden. Allerdings sind auch hier schmalere Rahmen weiterhin im Gespräch.Abschließend stehen die Gerüchte im Raum , nach denen spätestens die iPhone 16 Pro-Familie mit den aktuell oft diskutierten "Solid State"-Buttons anstelle von mechanischen Tasten erscheinen soll. Bei einem Zeitraum von eineinhalb Jahren bis zur Vorstellung des iPhone 16 sollten aber auch diese immer mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden.