Widget-Stapel für die Apple Watch: So könnte WatchOS 10 aussehen

Apple arbeitet einem neuen Insider-Bericht zufolge an der größten Überarbeitung von watchOS . Der neue Fokus soll auf Widgets liegen, was die bisherige Nutzeroberfläche und die Bedienung vollkommen über den Haufen werfen würde.

Widget-Stapel für die Apple Watch

Zusammenfassung Apple arbeitet an größter Überarbeitung von Watch OS: Widgets sollen zentraler Bestandteil werden.

Nutzeroberfläche: Mix von iPhone-Widgets und alten watchOS-Bedienelementen.

Physische Tasten der Apple Watch können neu belegt werden.

Nutzer können zwischen alten und neuen UI wählen.

Informationen stammen von Bloomberg-Autor Mark Gurman.

WWDC Anfang Juni: Vorstellung von Watch OS 10.

Neuigkeiten zu Watch OS bisher nur spärlich.

Das meldet zumindest Bloomberg-Autor Mark Gurman in der neuesten Ausgaben seines Newsletters . Widgets sollen seinen Informationen zufolge zu einem "zentralen Bestandteil" der Apple Watch werden.In diesem Jahr plant Apple demnach die Nutzeroberfläche so umzukrempeln, dass watchOS ein völlig neues Bedienkonzept erhalten wird. Gurman beschriebt die Änderungen dabei aus einem Mix von iPhone-Widgets und alten watchOS-Bedienelementen, wie sie zuletzt bei watchOS 4 (2017) eingesetzt wurden.Die neue Oberfläche erinnere dabei an das alte "Siri-Uhrgesicht" und einer vereinfachten Version der "Widget-Stapel", wie man sie in iOS 14 eingeführt hat.Gleichzeitig testet Apple dem Bericht zufolge eine Änderung an den physischen Tasten der Apple Watch. In der nächsten watchOS-Version könnte der Klick auf die digitale Krone dann zum Beispiel die neue Widgets-Ansicht starten, anstatt wie bisher zum Startbildschirm zu führen. Um nun aber Nutzer, die schon länger mit der Apple Watch unterwegs und an die Bedienung gewöhnt sind, nicht zu verwirren, soll die Neubelegung der Kronen-Funktion optional sein. Im Grunde würden Nutzer so laut Gurman die Möglichkeit bekommen, sich auszusuchen, wie sie die Kronen-Funktion belegen und ob sie die alte Nutzeroberfläche oder das neue UI testen möchten.Woher die Informationen stammen, hat Gurman nicht verraten. Andere Hinweise auf das neugestaltete watchOS gibt es bisher nur sehr spärlich. Anfang Juni, also schon in wenigen Wochen, wird Apple zur WWDC Nägel mit Köpfen machen und watchOS 10 vorstellen.