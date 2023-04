Apple Watch bekommt in diesem Jahr wohl runderneuertes Interface

Das Interface der Apple Watch hat sich schon lange nicht mehr grundlegend verändert. Jetzt deutet sich an, dass die Entwickler mit watchOS 10 an vielen Stellen Hand an die Benutzeroberfläche legen. Das offizielle Update fürs Handgelenk wird zur WWDC erwartet.

Bericht: Watch OS 10 soll 'bemerkenswerte Änderungen' bringen

Apple muss was bieten

Zusammenfassung Apple Watch erhält bei WWDC 2023 ein Update auf Watch OS 10.

Bloomberg-Reporter: Update soll "ziemlich umfangreich" sein.

Nutzer erwarten "bemerkenswerte Änderungen" an der Benutzeroberfläche.

iOS 17 bietet wenig Neuerungen, Watch OS 10 soll das Rampenlicht bei WWDC stehlen.

UI-Renovierung für mehr Aufmerksamkeit der Uhr-Hardware.

Apple

Im nächsten Jahr feiert die Apple Watch das 10-jährige Jubiläum ihrer Präsentation. Bei der Software ist die Uhr traditionell mit der letzten WWDC auf die Version watchOS 9 gebracht worden. Für die WWDC 2023 hat sich Apple laut Berichten einen großen Wurf für sein Handgelenk-Betriebssystem vorgenommen. In seinem "Power On"-Newsletter (via AppleInsider ) vom Sonntag schreibt Mark Gurman, Reporter bei Bloomberg, dass sich Nutzer der Armbanduhr mit Apfel-Logo darauf gefasst machen können, bald auf ein neues Interface zu blicken.Gurman will von seinen Quellen erfahren haben, dass es sich bei watchOS 10 um ein "ziemlich umfangreiches Update" handeln soll. Neben neuen Funktionen soll die neue Firmware aber eben vor allem nach Jahren des relativen Stillstandes das Userinterface transformieren. Der Bloomberg-Reporter spricht hier von "bemerkenswerten Änderungen an der Benutzeroberfläche", geht bisher aber noch nicht ins Detail, welcher Natur diese sind.Dass Apple bei watchOS 10 viele Neuerungen plant, ergibt auch in Hinblick auf andere Produkte durchaus Sinn. Aller Voraussicht nach wird iOS 17 nur wenig aufregende Neuerungen bieten, mit dem großen Update des Apple-Watch-Betriebssystems hätte man bei der Entwicklerkonferenz WWDC 2023 etwas, das man ins Rampenlicht stellen kann. Nach Gurmans Analyse ist die UI-Renovierung der Watch für Apple aber auch ein Weg, Aufmerksamkeit für seine Uhren-Hardware zu generieren, die sich in diesem Jahr nur wenig ändert.