Sturzerkennung alarmiert Rettungswagen: Apple Watch rettet Leben

Das Entwickler-Team hinter der Apple Watch kann sich wahrscheinlich die nächste Rettung eines Lebens auf die Strichliste packen. Die Smartwatch erkannte ein Problem und sorgte kurzerhand dafür, dass Rettungskräfte zu Hilfe gerufen wurden.

Entscheidende Minuten

Zusammenfassung Apple Watch erkennt Problem und ruft Rettungskräfte herbei.

Notruf wurde durch Sturzerkennung ausgelöst.

Riss in der Aorta wird im Krankenhaus diagnostiziert.

Apple Watch konnte auch andere Probleme erkennen.

Vorhofflimmern und zu geringe Sauerstoffwerte wurden aufgedeckt.

Wenige Minuten können Leben und Tod entscheiden.

Von dem Vorfall berichtete ein Reddit-Nutzer, dessen Mutter durch das Gerät gerettet worden sein soll. Dieser erklärte, dass er selbst schon von entsprechenden Ereignissen gehört habe, diese aber für übertrieben hielt und eher auf geschicktes Marketing des Herstellers zurückführte. Nun, da eine enge Angehörige - die eigene Mutter - betroffen gewesen sei, habe sich diese Haltung geändert.Laut des Berichtes habe sich die Mutter auf einer Geschäftsreise im Ausland befunden. Sie hatte dort einer Bekannten bereits von Unwohlsein durch Schmerzen in der Brust berichtet, aufgrund derer sie sich lieber in ihr Zimmer zurückzog. Dort brach sie allerdings einige Zeit später zusammen.Einige Minuten später wollte die Bekannte noch einmal nach der Frau sehen und fand diese am Boden liegend vor. Als sie den Notruf wählte, wurde sie allerdings darüber informiert, dass bereits ein Rettungswagen unterwegs sei und in Kürze eintreffe. Wie sich herausstellte, hatte die Sturzerkennung der Apple Watch das Problem erkannt und automatisch Hilfe herbeigerufen.Die Mutter wurde ins Krankenhaus gebracht, wo ein Riss in der Aorta, also der Hauptschlagader, festgestellt wurde. In einer solchen Situation können wenige Minuten bis zum Eintreffen professioneller Hilfe den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen.In der Vergangenheit gab es bereits einige Fälle, in denen Menschen durch die Sensoren ihrer Smartwatch rechtzeitig medizinische Hilfe bekamen. So wurde ein Beispiel bekannt, in dem das Gerät ein kaum wahrnehmbares Vorhofflimmern registrierte und den Nutzer umgehend an einen Arzt verwies. In einem anderen Fall schlug die Apple Watch wegen zu geringer Sauerstoffwerte im Blut Alarm und die Mediziner konnten früh genug ein Blutgerinnsel in der Lunge diagnostizieren.