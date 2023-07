Twelve South ActionSleeve 2: Genauere Daten für die Apple Watch

Exaktere Messung

Beim Twelve South ActionSleeve 2 handelt es sich um ein Apple Watch-Band für den Oberarm, den Schenkel oder das Kniegelenk. Mit dem Band sitzt die Apple Watch fest am jeweiligen Körperteil. Sie wackelt nicht umher und muss gleichzeitig nicht unangenehm eng getragen werden. Die verwendeten Stoffmaterialien beeinflussen positiv den Tragekomfort des Bands. Im Hochsommer lassen sich Bräunungsstreifen durch das Tragen der Apple Watch am Oberarm vermeiden. Nicht zuletzt betätigt man im Alltag manchmal aus Versehen einen Button an der Apple Watch. Durch die Verlagerung weg vom Handgelenk werden unbeabsichtigte Fehleingaben vermieden. Das Armband kann mit kaltem Wasser gereinigt werden, sollte aber im Anschluss zum Trocknen gelegt werden. Eine manuelle Trocknung durch einen Föhn oder einen Trockner wird vom Hersteller nicht empfohlen.Um das Armband zu verwenden, muss zunächst die Apple Watch aus ihrem eigentlichen Band gelöst werden. Das ActionSleeve hat eine Einlassung für die Apple Watch, sodass diese fest im Schutzarmband liegt. Die Digital Crown ist direkt erreichbar, nur die Funktionstaste ist im Case ummantelt. Sie kann aber weiterhin betätigt werden. Durch den Schutzmantel ist die Uhr zusätzlich gegen Kratzer und andere Beschädigungen geschützt. Der Hersteller Twelve South ist für hochwertiges Apple-Zubehör bekannt. Entsprechend ist das ActionSleeve gut verarbeitet und lässt sich leicht anbringen. Auch nach einigen Wochen der Nutzung sind keine außergewöhnlichen Abnutzungserscheinungen feststellen.Da es sich beim WalkingPad A1 Pro um ein Laufband für den Schreibtisch handelt, können während des Work-outs Dokumente geschrieben, Excel-Tabellen erstellt und Bilder bearbeitet werden. All das erfordert allerdings die händische Interaktion mit dem PC. Dieser Umstand verfälscht mitunter die gesammelten Work-out-Daten. Abhilfe kann hierbei ein Fußarmband sein. Unser Kollege Timm Mohn hat sich hierfür das Twelve South ActionSleeve 2 gekauft. Mit jenem zeichnet die Apple Watch auch Schritte auf, wenn die Hand auf dem Schreibtisch aufliegt. Das Training wird somit richtig aufgezeichnet, auch wenn die Arme nicht beim Laufen mitschwingen. Der Hersteller gibt an, dass die Herzfrequenz-Messung genauer erfolgt, da die Uhr engeren Kontakt mit der Haut hat. Das Armband ist für den Oberarm sowie für das Kniegelenk geeignet.Das ActionSleeve 2 kann verwendet werden, wenn die Original-Armbänder Probleme, wie etwa Allergien, verursachen. Das Band eignet sich auch für Klinikpersonal, welches keine Uhren am Handgelenk tragen darf. Für einige Sportarten ist die Uhr-Position direkt am Handgelenk ungünstig. Mit den von Apple mitgelieferten Apple Watch-Armbändern kann die Smartwatch allerdings nicht am Oberarm getragen werden: Die Armbänder sind hierfür schlicht zu kurz. Der Drittanbieter-Markt hat sich der Nische angenommen und Produkte wie das hier vorgestellte Apple Watch-Band entwickelt. Je nach Angebotslage ist das Twelve South ActionSleeve 2 ist ab 39 Euro verfügbar.