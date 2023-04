Umstieg auf MicroLED: Apple Watch macht den Anfang, aber erst 2025

Es gibt schon seit längerem Gerüchte, dass die Apple Watch Ultra mit einem Display auf Micro-LED-Basis anstelle der OLED-Technologie ausgestattet wird. Nun deutet sich aber an, dass entgegen bisheriger Informationen der Wechsel erst im Jahr 2025 erfolgen soll.

Vorteile gegenüber OLED-Technologie

Zusammenfassung Gerüchte über MicroLED-Display für die Apple Watch Ultra seit 2020

Analysten Ross Young bezieht sich auf Bericht: Markteinführung erst 2025

OLED durch MicroLED ersetzen: höhere Pixeldichte, Helligkeit, schärferes Bild

Einführung in iPhone-, iPad-, Mac-Produktlinie innerhalb von 10 Jahren

Apple flexibel: Pläne können sich noch ändern

Das meldet das Online-Magazin Apple Insider und bezieht sich dabei auf einen Bericht aus dem Kreisen der Auftragsfertiger. In einem kurzen Tweet des Analysten Ross Young heißt es jetzt, dass Apple die Markteinführung einer MicroLED-Apple Watch in die zweite Hälfte des Jahres 2025 verschiebt.Zuvor hatte Ross Informationen erhalten, die noch von einem früheren Start ausgingen. Es wird vermutet, dass zunächst nur die Apple Watch Ultra mit einem Display auf Micro-LED-Basis anstelle der OLED-Technologie vorgestellt wird - das hat einfach Kostengründe.Die MicroLED-Technologie ist eine Verbesserung gegenüber OLED und bietet eine höhere Pixeldichte auf dem kleinen Display. MicroLED bietet zudem gegenüber OLED Vorteile wie eine höhere Helligkeit und schärfere Bilder.Es ist aber aktuell noch vollkommen unklar, ob Apple die MicroLED-Technologie tatsächlich erst im Jahr 2025 einführen wird. Bis dahin kann sich noch viel am Markt ändern. Apple ist auf jeden Fall flexibel, die Pläne schnell anzupassen, heißt es.Anfang des Jahres gab es bereits von Mark Gurman dazu eine interessante Meldung. Er schrieb schon im Januar, dass Apple die neuen Displays nach der Einführung der Apple Watch in die iPhone-Produktlinie einbauen wird, später dann gefolgt von den iPad- und Mac-Produktlinien. Dieser Wechsel soll in einem Zeitraum von zehn Jahren stattfinden. In Stein gemeißelt ist bisher aber nichts davon. Bereits im Jahr 2020 tauchten Gerüchte auf, die nahelegten, dass Apple an der Einführung der MicroLED-Display-Technologie für die Apple Watch arbeitet. Damals wurde der Start noch für 2023 angenommen.