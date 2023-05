Apples Watch Series 9: Neuer Chip mit mehr Leistung & Akkulaufzeit

Ein neuer Bericht aus einer durchaus als glaubwürdig einzustufenden Quelle deutet an, dass die kommende Apple Watch Series 9 einen neuen Prozessor erhalten wird, der auf dem A15 Bionic des iPhone 13 basiert. Somit sind mehr Leistung und längere Akkulaufzeiten sind denkbar.

Apple Watch Series 9: Betriebssystem und Erscheinungsdatum

Wie so häufig bei Apple-Fragen, die in der Zukunft liegen, stammt auch die folgende Information vom Bloomberg-Redakteur Mark Gurman, die er an seine "Power On"-Abonnenten auf Discord mitgeteilt hat. Dem Journalisten und Tippgeber zufolge wird die nächste Generation der Apple Watch, die höchstwahrscheinlich Apple Watch Series 9 heißen wird, mit dem S9-System-in-Package einen völlig neuen Prozessor erhalten.Die Quelle fügte hinzu, dass das Silizium der Apple Watch auf dem A15 Bionic SoC (System on a Chip) basieren wird, der auch im iPhone 13 und iPhone 13 Pro aus dem Jahre 2021 zum Einsatz gekommen ist. Es ist jedoch noch nicht bekannt, wie viel davon zwischen den beiden Paketen ausgetauscht wird. Das bedeutet, dass wir nicht wissen, ob das gesamte Design und die Taktrate des A15-Prozessors identisch sein werden.Einige der tatsächlichen Vorteile, die der neue Chip für die zukünftigen Smartwatches von Apple bringen könnte, sind Effizienz und verbesserte Leistung. Da sich die Akkulaufzeit der Apple Watch im Laufe der Jahre kaum verändert hat, wäre eine Steigerung der Ausdauer äußerst wünschenswert.Neben dem Prozessor wird die Apple Watch Series 9 auch neue Softwarefunktionen mit watchOS 10 erhalten. Mark Gurman glaubt, dass Apple "bemerkenswerte" Änderungen an der Benutzeroberfläche von watchOS 10 vornehmen wird. Darunter Widgets und Unterstützung für die Kopplung mit der noch nicht angekündigten Apple XR/VR-Brille - auch als Apple Reality One und Reality Pro bekannt.Der iPhone-Hersteller wird watchOS 10 voraussichtlich nächsten Monat auf der WWDC23 vorstellen. In der Zwischenzeit wird erwartet, dass die Apple Watch Series 9 und vielleicht auch die Apple Watch SE 2023 im September vorgestellt werden. Zu diesem Zeitraum dürfte Apple auch die iPhone-15-Serie enthüllen.