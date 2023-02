Apple Watch rettet Nutzer das Leben, warnt ihn vor innerer Blutung

Smartwatches sind längst zu einem Teil unseres Alltags geworden, es ist alles andere als selten, dass diese dauerhaft auf dem Handgelenk zu finden sind und das nicht nur, wenn man das Haus verlässt. Einem Besitzer rettete eine Apple Watch 7 das Leben, und zwar auf der Couch.

Nach erhöhtem Puls gehandelt

Smartwatches waren anfangs eher so etwas wie Erweiterungen für Benachrichtigungen des Smartphones, sie konnten (eher ungenau) die Herzfrequenz messen, aber nicht viel mehr. Mittlerweile sind zahlreiche Sensoren dazugekommen, diese arbeiten auch immer besser. In einem Fall verdankt ein Besitzer dem smarten Gerät auf dem Handgelenk vermutlich das Leben.Denn der Nutzer digitalmofo berichtet auf Reddit (via Apple Insider ), dass ihn die Apple Watch 7 aufmerksam gemacht hat, dass sein Puls mehrfach gerast ist, während er auf der Couch ein Nickerchen gemacht hat. Ohne diese Benachrichtigung hätte er vermutlich nicht bemerkt, dass er lebensbedrohliche innere Blutungen hat."Letzte Woche hatte ich iPhone und Uhr auf 'Nicht stören' für die Arbeit, und als ich in die Mittagspause ging, war ich ziemlich müde, also legte ich mich für ein kurzes Nickerchen auf meine Couch", schreibt digitalmofo in seinem Beitrag. "Nach dem Mittagsschlaf überprüfte ich meine Benachrichtigungen und hatte mindestens zehn, dass mein Puls raste. Ich meldete mich für den Rest des Tages ab und versuchte, herumzuliegen, aber es hörte nicht auf, also vereinbarte ich ein schnelles Video mit meinem Arzt. Dieser ließ mich die Zeiten, Pulsraten und den Sauerstoff überprüfen und rief dann den Notruf für mich."Als die Rettung dann eintraf, dachten die Erstversorger zunächst an einen Herzanfall, diagnostizierten aber schnell mehrere innere Blutungen - ohne die darauffolgende Infusion wäre der Redditor vermutlich gestorben. Er meint, dass er ohne die Hinweise seiner Apple Watch wohl nichts unternommen hätte und deshalb wohl früher oder später bewusstlos geworden wäre - mit fatalen Folgen.