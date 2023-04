Microsoft Designer: Spannendes KI-Bild-Tool startet in die Preview

Der Redmonder Konzern hat im vergangenen Jahr ein neues und höchst interessantes Tool angekündigt: Microsoft Designer. Das hat zwar einen recht beliebigen Namen, bietet aber hochmoderne Inhalte, die auf Dall-E 2, die Bild-KI von OpenAI zurückgreifen.

Microsoft Designer, das ab sofort in offener Preview genutzt werden kann, ist eine Online-Anwendung, die es mithilfe von künstlicher Intelligenz seinen Nutzern erleichtern will, schnell und unkompliziert beeindruckende Bild-basierte Inhalte zu generieren. Das sind u. a. Präsentationen, Poster, digitale Postkarten, Einladungen, Grafiken und vieles mehr. Gedacht sind diese nicht nur für berufliche Bereiche, sondern vor allem auch für private bzw. zum Teilen in sozialen Medien und anderen Kanälen gedacht.Die zentrale Rolle spielt dabei die Text-zu-Bild-KI Dall-E 2. Das ist ebenfalls eine Entwicklung von OpenAI, also jenem Unternehmen, in das Microsoft mehrere Milliarden Dollar investiert hat und auch schon intensiv verwendet - bisher in erster Linie über ChatGPT bzw. GPT-4, die in der Suchmaschine Bing zum Einsatz kommen.Microsoft schreibt in einem Blogbeitrag , dass Microsoft Designer den kreativen Prozess vereinfacht, indem es dem Nutzer hilft, "schnell loszulegen, kreative Workflows zu verbessern und kreative Hindernisse zu überwinden".Ursprünglich wurde die Online-basierte Anwendung im Oktober 2022 angekündigt, seither wurde sie aber signifikant verbessert, so Bryan Rognier, General Manager der Consumer-Division von Microsoft 365: "Seit Oktober haben sich die KI-Modelle stetig verbessert, und wir haben daran gearbeitet, diese leistungsstarken Funktionen auf noch reizvollere Weise in die Designer-Arbeitsfläche einzubinden, ohne dass Sie die Kontrolle verlieren."Designer beherrscht aber nicht nur die Erstellung von Bildinhalten, sondern generiert auf Wunsch auch Beschreibungen und Hashtags für Social-Media-Posts. Ebenfalls möglich ist animiertes Bildmaterial - inklusive Hintergründen und Textübergängen. Die Möglichkeiten sollen künftig noch erweitert werden, darunter ein automatisches Generieren von Bildinhalten ausgehend von einem platzierten Objekt. Außerdem geplant ist das Löschen und Ergänzen von Hintergründen.In der Preview-Phase ist Designer kostenlos nutzbar (über eine Webseite sowie die Seitenleiste des Edge-Browsers), später wird die Anwendung über Microsoft 365 Personal und Family verfügbar sein.