Ende einer Ära: Microsoft-Zubehör endet, Surface übernimmt als Marke

Surface ist schon lange die zentrale Marke der Hardware-Bemühungen des Redmonder Konzerns. Sie umfasste anfangs nur die gleichnamigen Hybrid-Tablets, mittlerweile sind PCs, Laptops und Smartphones dazugekommen, die diesen Namen tragen. Demnächst wird diese Marke auch zusätzliche Peripherie umfassen. Denn Nikkei (via The Verge ) berichtet, dass Microsoft auf die Krise auf dem PC-Markt reagiert und sein PC-Geschäft strafft.Letztendlich ändert sich hier in erster Linie die Bezeichnung, denn man wird auch künftig Peripherie aus dem Hause Microsoft kaufen können. Allerdings werden Mäuse, Keyboards und Webcams nicht mehr unter dem Namen des Konzerns verkauft, sondern eben unter der Marke Surface laufen.Dennoch ist dieser Schritt ein Stück weit historisch, da damit eine Ära endet. Denn erstmals gab es Microsoft-Hardware im Jahr 1983, damals veröffentlichten die Redmonder ihre erste Maus. "In Zukunft werden wir uns auf unser Portfolio an Windows-PC-Zubehör unter der Marke Surface konzentrieren", sagte dazu nun Microsoft-Sprecher Dan Laycock.Laycock weiter: "Wir werden weiterhin eine Reihe von PC-Zubehör der Marke Surface anbieten - darunter Mäuse, Tastaturen, Stifte, Docks, adaptives Zubehör und mehr. Bestehendes PC-Zubehör der Marke Microsoft, darunter Mäuse, Tastaturen und Webcams, wird in den bestehenden Märkten weiterhin zu den bestehenden Verkaufspreisen angeboten, solange der Vorrat reicht."Wie sich diese Änderung auf die Preise auswirkt, muss sich erst zeigen: Denn Surface-Produkte sind in der Regel in höheren preislichen Regionen angesiedelt, es gibt bzw. gab immer wieder Microsoft-Hardware, die günstig zu bekommen war. Man wird auch erst sehen, welche Produkte den "Sprung" zu Surface schaffen, das wird sich wohl in den nächsten Wochen und Monaten zeigen.