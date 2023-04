Xiaomi verkauft nun Wasserpistolen - die aus Sci-Fi-Film sein könnten

Schön langsam kann man davon sprechen, dass die kalte Zeit des Frühlings endet und der Sommer wieder halbwegs absehbar ist. Das bedeutet auch: Es naht die Zeit der Wasserpistolen. Diese verkauft Xiaomi nun in China und das ist keine normale Pistole dieser Art.

(Wasser-)Waffe wie aus einem Sci-Fi-Spiel

Zusammenfassung Xiaomi verkauft eine futuristische Wasserpistole mit verschiedenen Feuermodi.

Die Wasserpistole sieht aus, als käme sie aus einem Science-Fiction-Film.

Reichweite der Wasserpistole beträgt sieben bis neun Meter.

Treffergenauigkeit höher als bei herkömmlichen Spielzeugen.

Beim Schießen werden blaue Lichteffekte angezeigt.

1800-mAh-Lithium-Akku mit Unterstützung für USB-C.

Preis der Wasserpistole: 649 Yuan, umgerechnet 86 Euro.

Andere Hightech-Wasserpistolen sind teurer als jene von Xiaomi.

Xiaomi

Wasserpistolen sehen mitunter schon jetzt futuristisch aus, doch Xiaomi setzt dem Ganzen mit seiner Mijia Pulse Water Gun die Krone auf. Denn der chinesische Hersteller, der schon jetzt eine erstaunliche Vielzahl an unterschiedlichen Produkten in seinem Angebot hat, ergänzt sein Angebot um eine Wasserpistole oder besser gesagt ein Wassergewehr.Diese könnte aus einem Science-Fiction-Film oder -Spiel stammen und man lehnt sich sicherlich nicht zu weit aus dem Fenster, wann man annimmt, dass die Designer hier entsprechend genau hingesehen haben. Denn die Wasserwaffe sieht aus, als würde sie direkt aus Halo oder Destiny stammen - und hat auch entsprechende Funktionalitäten.Wie Gizmochina schreibt, wird der Wasserfüllstand auf einem LED-Display angezeigt, darüber kann man auch den Feuermodus einstellen. Davon gibt es drei: einen normalen Einzelschuss, einen erweiterten und einen Dauerfeuer-Modus für mehrere Schüsse. Deren Reichweite beträgt sieben bis neun Meter, Xiaomi verspricht, dass die Treffergenauigkeit der Mijia Pulse Water Gun wesentlich höher ist als bei herkömmlichen Spielzeugen dieser Art, weil das Wasser mit höherer Geschwindigkeit verschossen wird.Beim Schießen zeigt die Wasserpistole seitlich auch blaue Lichteffekte an, die zum tatsächlich verspritzten Wasser passen. Die Wasserpistole hat einen 1800-mAh-Lithium-Akku mit 10 Watt Ladeleistung über USB-C. Die Xiaomi Mijia Pulse Water Gun kostet 649 Yuan, das sind umgerechnet 86 Euro.Zwar sind solche Hightech-Wasserpistolen nichts Ungewöhnliches, diese sind aber zum Teil deutlich teurer als jene von Xiaomi. Wer also demnächst nach China reist oder sich ein Mitbringsel wünschen darf, der hat hiermit eine feuchte Idee.