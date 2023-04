Spyra vs. Xiaomi: Chinesen kopieren deutsche Hightech-Wasserpistole

Der chinesische Hersteller Xiaomi hat eine Reihe an Neuheiten vorgestellt. Neben dem Xiaomi 13 Ultra und dem Mi Band 8 präsentierten die Chinesen eine Wasserpistole. Dabei hat man sich aber allem Anschein nach von einem deutschen Produkt "inspirieren lassen".

Spyra Hightech-Wasserpistole

Ähnliche Fälle gab es bereits

Xiaomi

In den Kommentaren zu unserem Beitrag zur "Mijia Pulse Water Gun" von Xiaomi ging die Diskussion schon los. Hat Xiaomi Idee und Design von dem Unternehmen Spyra geklaut? Ist die "neue" Hightech-Wasserpistole aus China einfach ein Nachbau der Spyra aus München? Man bekommt unweigerlich den Eindruck, wenn man die Geräte vergleicht. Auch bei Spyra ist man sich sicher, dass die Ähnlichkeit kein Zufall sein kann.Gegenüber den Kollegen von Smartdroid hat sich Spyra-Gründer und CEO Sebastian Walter schon genauer zu der Problematik geäußert."Das Produkt von Xiaomi ist leider auch eine weitere technologische Kopie unserer Innovation. Die Bereitschaft, sich Erfindungen anzueignen, ist in China bekanntermaßen sehr verbreitet", bestätigte Sebastian Walter in einer Stellungnahme. "Wir prüfen derzeit noch, welche Patente verletzt werden, in jedem Fall handelt es sich hierbei keineswegs um Innovation, sondern eine günstige und direkte Kopie von uns. Insofern hat es natürlich einen etwas bitteren Beigeschmack, dass auch in deutschen Medien über diese angebliche Innovation berichtet wird, wenn es sich in Wahrheit um Produktpiraterie handelt von Innovation, die Made in Germany ist."Das Unternehmen wird prüfen, inwieweit man nun gegen Xiaomi vorgehen kann - oder vorgehen will. Dabei schwingt ganz klar auch die Angst mit, sich mit einem Weltkonzern anzulegen. Solche Verfahren haben oft etwas von David gegen Goliath.Der Spyra-CEO brachte das auf den Punkt: "In der Vergangenheit haben wir mit vielen Kopien zu tun gehabt. Oftmals konnten wir uns gut zur Wehr setzen und Einfuhrstopps, einstweilige Verfügungen und Verkaufsverbote erwirken - zumal die Kopien oft nicht sicher und zertifiziert sind. In jedem Fall hat Xiaomi nicht mit uns kooperiert und keine Erlaubnis eingeholt. Wir müssen jetzt prüfen, inwieweit wir uns mit Xiaomi anlegen können."