Xiaomi Mi Band 8: Schicker Hingucker mit neuen Funktionen vorgestellt

Nach den jüngsten Leaks der vergangenen Woche war schon viel über das neue Xiaomi Mi Band 8 bekannt . Nun hat der Konzern den Fitness-Tracker offiziell vorgestellt: Der Fokus liegt auf einem neuen Design, welches das Mi Band zum Mode-Accessoire macht.

Neue Sportarten und neue Mini-Spiele

Xiaomi

Xiaomi hat neben dem neuen Smartphone-Flaggschiff Xiaomi 13 Ultra heute auch das neue Mi Band 8 präsentiert. Auch bei dem günstigen und beliebten Fitness-Tracker gibt es einiges neues - am auffälligsten sind aber die Design-Veränderungen.Das Xiaomi Mi Band 8 soll nicht nur zum ultimativen Sportbegleiter und zum Alltagshelfer werden, sondern auch ein schickes Mode-Accessoire sein. Nutzer können das Mi Band in verschiedenen Kombinationen mit sportlichen, eleganten und modischen Armbändern erhalten. Die Bänder der Vorgänger-Modelle passen jetzt aber aufgrund der Design-Änderungen nicht mehr.Neu gibt es Funktionen wie Schattenboxen als neuer Sport-Modus, Mini-Spiele zum Zeitvertreib und einiges mehr. Insgesamt gibt es jetzt 150 Sportmodi, Analysen für Sport, Schlaf und des Stresslevels sowie eine VO2-Max-Auswertung.Laut der Ankündigung wurde die Akku-Laufzeit deutlich verbessert. Xiaomi nutzt jetzt einen 190mAh-Akku, der Vorgänger hatte 180mAh. Das Mi Band 8 unterstützt dazu das schnelle Laden, womit die Ladezeit nur etwa eine Stunde beträgt. Einige Features werden aber nicht für internationale Kunden, sondern nur in China verfügbar sein. Dazu gehört GPS-Support sowie die Bedienung mit einem Sprachassistenten.Informationen zum Marktstart in Deutschland liegen aktuell noch nicht vor. Beim Preis hierzulande wird man auch noch abwarten müssen. In China startet das neue Mi Band 8 bei umgerechnet 31 Euro.