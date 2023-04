Millionen-Auftrag: Rheinmetall liefert Teile für Elektroautos von Xiaomi

Bei Xiaomis Einstieg in den Markt für Elektroautos spielt auch ein deutscher Automobilzulieferer und Rüstungskonzern eine "tragende Rolle". Der Düsseldorfer Hersteller Rheinmetall wird nach eigenen Angaben ab dem kommenden Jahr Bauteile für Xiaomi-Fahrzeuge liefern.

Rheinmetall-Tochter liefert Dreiecksträger für rund 600.000 Fahrzeuge

Zusammenfassung Rheinmetall wird ab 2024 Bauteile für Xiaomis Elektroautos liefern.

Produktion der Bauteile in China, Auftragswert mehrstelliger Millionenbetrag.

Xiaomi MS11 soll 2024 auf den Markt kommen, Render zeigten Design.

Rheinmetall liefert Dreiecksträger & Montageplatten, 600.000 Sets.

Xiaomi MS11 als kompakte Limousine, Zielgruppe vor allem chinesische Kunden.

Wie Rheinmetall heute nach Angaben des Portals Finanzen.net mitteilte, wird das Unternehmen zum Zulieferer für Xiaomis Elektroautos. Konkret geht es um die Lieferung von "Dreiecksträgern zur Abstützung der Federbeinaufnahmen und dazugehörigen Montageplatten", die bei Rheinmetall gefertigt werden sollen.Der aktuelle Auftrag umfasst nach Angaben von Rheinmetall insgesamt rund 600.000 Sets, wobei die Fertigung ab 2024 anlaufen soll. Die Ankündigung des deutschen Zulieferers lässt einige Rückschlüsse rund um den Zeitplan für die Einführung von Xiaomis Elektroautos zu. Offenbar plant man bereits für das erste Jahr der Massenproduktion, die offensichtlich ab 2024 anlaufen wird, mit der Fertigung von einigen hunderttausend Fahrzeugen.Die Produktion der Bauteile für Xiaomis Elektroauto erfolgt unterdessen offenbar nicht in Deutschland. Stattdessen wird die Fertigung wahrscheinlich in China erfolgen, denn der Auftrag ging an die Rheinmetall Castings, ein Joint-Venture mit dem chinesischen Anbieter Huayu Automotive, der wiederum Tochter des chinesischen Autokonzerns SAIC ist. Die Partner halten jeweils 50 Prozent an der gemeinsamen Tochterfirma.Das erste Elektroauto von Xiaomi trägt laut dem Bericht die Bezeichnung MS11 und soll ab dem kommenden Jahr auf den Markt kommen. Der Auftrag für Rheinmetall soll einen Wert in Höhe eines mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrags haben. Der Xiaomi MS11 soll sich derzeit im Prototyp-Stadium befinden, wobei vor einigen Monaten auch schon erste Render das Design des Wagens zeigten. Es handelt sich offensichtlich um eine relativ kompakte Limousine, die zunächst vor allem chinesische Kunden ansprechen soll.