Xiaomi Mi Smart Band 8: Fitness-Tracker mit neuem Design startet bald

Xiaomi will in Kürze eine neue Version seines populärsten Produktes vorstellen. Mit dem Xiaomi Mi Band 8 hält eine neue Version des Fitness-Trackers mit Smartwatch-Features Einzug, die äußerlich zwar an den Grundzügen festhält, aber dennoch eine tiefgreifende Design-Änderung erfährt.

Armband-Stege künftig am Gehäuse

Xiaomi

Xiaomi schickt sich an, in der nächsten Woche eine ganze Palette neuer Produkte vorzustellen, die über das dann erwartete Flaggschiff-Kamera-Smartphone Xiaomi 13 Ultra hinaus geht. Der chinesische Hersteller will unter anderem auch das Xiaomi Mi Band 8 zeigen und das neue Xiaomi Pad 6 in seinen verschiedenen Varianten vorstellen.Als Termin für den Launch des Xiaomi Pad 6, Xiaomi Mi Smart Band 8 und des Xiaomi 13 Ultra hat der chinesische Hersteller jetzt auf seinen Social-Media-Accounts den 18. April 2023 bestätigt. Gleichzeitig veröffentlichte man ein erstes offizielles Marketing-Bild, welches schon das neue Xiaomi Mi Band 8 und dessen Design bestätigt.Das Gerät behält augenscheinlich zwar grundsätzlich seine Pillenform, doch ändert sich bei der Anbringung der Armbänder etwas. Statt das Gerät in eine entsprechende pillenförmige Aussparung in dem Armband einzusetzen, gibt es künftig Stege, ähnlich denen einer normalen Uhr. Diese sind außen am Gehäuse des Mi Smart Band 8 angebracht.Xiaomi will so wahrscheinlich eine größere Vielfalt an verwendbaren Armbändern ermöglichen, um die Verwendung des Smart Bands als Alternative zu einer Uhr attraktiver zu machen. Darüber hinaus plant Xiaomi wohl einige technische Verbesserungen, wie wahrscheinlich auch ein etwas größerer Akku. In der Basisvariante dürfte das Xiaomi Mi Smart Band 8 "nur" eine A-GPS-Funktion haben, während die Pro-Variante mit integriertem GPS-Chip aufwarten soll.Hinzu kommen dann die üblichen Funktionen für die Erfassung von Aktivitäten und Sportarten, Schrittzählung und Herzfrequenzmessung sowie die Ermittlung der Sauerstoffsättigung im Blut. Zu den Preisen und der konkreten Verfügbarkeit der neuen Ausgabe des Xiaomi Mi Band liegen noch keine Angaben vor.