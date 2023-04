Absurd großer Scheibenwischer des Tesla Cybertruck erstmals zu sehen

Der Tesla Cybertruck wurde bereits vor Jahren vorgestellt und soll demnächst auch in Produktion gehen. Doch das bedeutet nicht, dass er keine Geheimnisse mehr bietet. Dazu zählt u. a. der Scheibenwischer, denn die Tesla-Welt fragt sich schon lange, wie er aussieht bzw. funktioniert.

Großer Wischer kommt wohl

Zusammenfassung Tesla Cybertruck geht demnächst in Produktion, aber noch gibt es Geheimnisse zu lüften.

Tesla-Fans rätseln seit Monaten über den Scheibenwischer.

Erstmals gelang es, den Scheibenwischer in Aktion zu sehen.

Tesla hat einen riesigen Scheibenwischer verbaut, der den größten Teil der Frontscheibe abdeckt.

Unklar ist, ob dies die finale Version ist und ob der große Wischer die Sicht beeinträchtigt.

Tesla hat den Cybertruck erstmals Ende 2019 gezeigt, damals handelte es sich aber noch um ein erstes Vorserienmodell. Entsprechend viel hat sich seither auch getan bzw. hat der Elektroautobauer noch so manches geändert bzw. verbessert. Mittlerweile soll das verhältnismäßig riesige Gefährt auch in einer mehr oder weniger finalen Version bereitstehen, schließlich dürfte der Produktionsstart bevorstehen.Das bedeutet nicht, dass das letzte Geheimnis des Trucks bereits gelüftet ist. So rätselt die Tesla-Welt seit Monaten, welchen Scheibenwischer das Fahrzeug hat. Denn eine Besonderheit des Cybertruck ist dessen gewaltige Frontscheibe und es war bisher nicht klar, wie diese eigentlich gereinigt wird.Denn laut Electrek hatten frühe Prototypen einen riesigen Scheibenwischer, dann gab es Cybertruck-Versionen mit einer kleineren Ausführung und sogar Varianten komplett ohne. In den dazugehörigen Videos - die Tesla-Fanszene dokumentiert nahezu jede Sichtung - konnte man bisher aber nicht sehen, dass der Scheibenwischer auch tatsächlich funktionstüchtig ist.Das ist nun erstmals gelungen, denn bisher hatte niemand das Glück, den Cybertruck bei einer verregneten Ausfahrt filmen zu können. Ein Drohnenfilmer schaffte das nun, auch wenn es wieder trocken blieb. Denn der Mann namens Brad Sloan fand das Fahrzeug vor einem Windkanal vor, der Tesla wurde im Zuge dieser Tests gereinigt und dabei kam auch der Scheibenwischer zum Einsatz. Das Ganze ist bei der Marke von 13:42 zu sehen.Und in diesem Fall bestätigt sich, dass Tesla wieder den Riesenwischer verbaut und dieser auch funktioniert. Man kann sehen, dass das riesige Wischerblatt tatsächlich den größten Teil der riesigen Windschutzscheibe des Fahrzeugs abdeckt. Einzige Ausnahme ist eine Ecke auf der Beifahrerseite. Ob das tatsächlich die finale Version ist, kann man natürlich nicht sagen. Ebenso unklar ist, ob ein derart großer Scheibenwischer die Sicht negativ beeinflusst.