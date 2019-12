Tesla stellt den futuristischen Elektro-Pickup 'Cybertruck' offiziell vor

Im November hatte Elon Musk den Tesla Cybertruck angekündigt, der optisch ein wenig an polygonarme Fahrzeuge älterer Videospiele erinnert und aufgrund seines kantigen Designs wohl auch keine Straßenzulassung in der EU erhalten wird. In den USA kann der Pickup jedoch in drei Varianten vorbestellt werden.Neben einer einmotorigen Version plant Tesla auch die Produktion von leistungsstärkeren Modellen mit zwei respektive drei Motoren. Preislich startet das außergewöhnliche Fahrzeug bei 39,900 Dollar, also rund 36.000 Euro. Die Produktion soll jedoch erst 2021 anlaufen. Vorher könnte der Cybertruck eventuell einen Auftritt in Cyberpunk 2077 haben.