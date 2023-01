Tesla Cybertruck geht nicht vor 2024 in die Massenproduktion

Tesla Motors kann die Versprechen, noch im Jahr 2023 die ersten Cybertrucks an die Vorbesteller auszuliefern, nicht erfüllen. Im Rahmen der Bekanntgabe der Finanzergebnisse des Konzerns hat Elon Musk das jetzt bestätigt.

Geplant war Auslieferung 2021

Zusammenfassung Tesla Motors kann sein Versprechen, 2023 Cybertrucks auszuliefern, nicht einhalten.

Massenproduktion startet frühestens 2024, Produktion anfangs "sehr langsam".

Ursprünglich 2021 angekündigter Marktstart, mehrfach Verschiebungen.

Preisangaben nicht mehr haltbar, keine neue Preisangabe bislang.

Montageanlagen werden aktuell installiert, mehrere Wochen bis zur Endfertigung.

Laut Firmenchef Elon Musk wird die Massenproduktion des elektrischen Pickups nicht vor 2024 beginnen (via Inside EVs ). Musk rechnet aber nach wie vor damit, dass die Produktion "irgendwann in diesem Sommer" anlaufen wird, warnte aber davor, dass die Produktion anfangs "sehr langsam" sein würde.Tesla befindet sich dabei aktuell noch inmitten der Installation der neuen Montageanlagen. Sobald die Produktion dann anläuft, wird es mehrere Wochen dauern, bis alle Teile gefertigt werden können und Tesla die Cybertrucks in nennenswerten Stückzahlen zur Endfertigung bringen kann.Trotz gegenteiliger Versprechungen sollte also niemand damit rechnen, in diesem Jahr einen Cybertruck zu bekommen.Tesla hatte den Cybertruck übrigens bereits im Jahr 2019 vorgestellt - also vor über drei Jahren. Damals hieß es, man werde die ersten Fahrzeuge schon 2021 ausliefern. Dann kam es mehrfach zu offiziell angekündigten Verschiebungen des Zeitplans. Zuletzt hieß es, dass der Marktstart 2023 zwar eng werde, aber noch haltbar sei. Diese Hoffnung hat Musk nun mit seiner neuen Aussage zerschlagen. Nicht nur bei der Verfügbarkeit gab es große Änderungen im Vergleich zu den ursprünglichen Plänen - auch beim Preis musste Tesla mehrfach nachkorrigieren.Eigentlich sollte das Elektrofahrzeug in der Ein-Motor-Konfiguration bei 39.900 US-Dollar beginnen, das teuerste Modell sollte bei rund 70.000 Dollar liegen. Das wird Tesla, aufgrund der zuletzt allgemein gestiegen Preise, nicht mehr halten können. Eine neue Preisangabe oder Information zu den derzeit noch geplanten Konfigurationen gibt es aber nicht.