Cybertruck macht "Offroad"-Ausflug, braucht Holzrampe für Bordstein

Teslas Cybertruck wurde 2019 vorgestellt und hat bei Fans des Elektroautobauers sofort Begeisterung ausgelöst. Alle anderen waren und sind skeptisch, denn es gibt nach wie vor diverse Zweifel an dem angeblich fertigen Gefährt. Diese räumt auch ein vor Kurzem aufgenommenes Video nicht aus.

"Hindernis" Bordsteinkante

Zusammenfassung Tesla Cybertruck: Begeisterung bei Fans, Skepsis bei anderen.

Fertiges Design, aber Produktionsstart nicht in Sicht.

Prototypen noch nicht serienreif.

Offroad-Einsatz eher peinlich, Mühe mit 15 cm hoher Bordsteinkante.

Pickup-Trucks sind in den USA zwar schon immer auch Lifestyle-Fahrzeuge gewesen, denn nicht jeder, der ein solches Auto fährt, braucht dieses auch tatsächlich in dessen eigentlich vorgesehener Form. In der US-amerikanischen Definition sind derartige Trucks in der Regel jedenfalls auch Geländewagen, das gilt sicherlich auch für Teslas Cybertruck.Dessen Produktionsstart lässt zwar nach wie vor auf sich warten, laut dem Tesla-Chefdesigner Franz von Holzhausen ist das Auto aber schon fertig. Das gilt in erster Linie für die Sicht des Designs. Es gibt auch schon diverse Prototypen und man könnte meinen, dass diese auch schon mehr oder weniger jene Qualität haben, die es später auch in Serie geben wird - hoffentlich jedenfalls.Denn bislang wird der Cybertruck entweder aufgrund seines Vorserienstatus wie ein rohes Ei behandelt oder das Fahrzeug ist als Offroad-Vehikel kaum bis nicht zu gebrauchen. Denn im Rahmen der Eröffnung des neuen Technik-Hauptquartiers im kalifornischen Palo Alto konnten Beobachter einen Cybertruck bei einem Offroad-Einsatz erleben (via Volker Dohr ).Konkret sollte der Cybertruck auf einen kleinen Hügel bzw. eine Grünfläche mit minimaler Erhöhung fahren, das Fahrzeug wurde dort vermutlich für einen Termin mit dem kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom geparkt bzw. ausgestellt. Dabei gingen die Tesla-Mitarbeiter überaus vorsichtig vor bzw. hatte der Cybertruck große Mühe, die Bordsteinkante zu passieren. Ja, richtig gelesen, eine geschätzt 15 Zentimeter hohe Bordsteinkante.Das wäre schon alleine peinlich gewesen, doch am Ende des Videos ist eine Person zu sehen, die eine kleine Holzrampe trägt. Dieses Hilfsmittel kam offensichtlich zum Einsatz, um dem Cybertruck bei der Überwindung dieses gewaltigen Hindernisses zu helfen. Tesla-Fans werden hier sicherlich diverse völlig plausible Erklärungen liefern können - so richtig vertrauenerweckend sieht dieser Offroad-Ausflug aber nicht aus.