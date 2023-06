Für Tesla höchst ungewöhnlich: Getarnter Cybertruck ist aufgetaucht

Sogenannte Erlkönig-Lackierungen sind in der Autoherstellerbranche alles andere als ungewöhnlich. Denn auf diese Weise können Fahrzeuge auf der Straße getestet werden, ohne dass diese Details des Designs preisgeben. Tesla macht das selten bis nie - bis jetzt.

Ein Erlkönig-Fahrzeug ist im Prinzip ein Prototyp, der Begriff geht auf eine Rubrik im deutschen Auto-Magazin "Auto, Motor und Sport" zurück, in dieser wurden Aufnahmen von Vorserienfahrzeugen veröffentlicht - in den 1950er-Jahren war das ein Novum und auch ein Affront gegen die Hersteller. Diese reagierten unter anderem, indem sie zu speziellen "Verwirr-Lackierungen" griffen, diese sollten wichtige Details vor den Augen von Konkurrenten und anderen Neugierigen verstecken.Heutzutage sind derartige Tarnungen in der Branche Standard, zumindest bei den meisten Herstellern. Nicht so bei Tesla, denn der Elektroautobauer hat bisher nicht auf eine derartige Lackierung gesetzt. Auch nicht beim Cybertruck . Diesen hat Tesla nach der Vorstellung stets in seiner grau-metallischen Standard-Variante auf die Straße geschickt.Das liegt vor allem daran, dass Tesla in der Regel weit fortgeschrittene Fahrzeuge vorstellt bzw. in die Öffentlichkeit lässt. Deshalb ist es höchst ungewöhnlich, dass dieser Tage ein mit Camouflage-Muster getarnter Cybertruck auf kalifornischen Straßen gesichtet wurde. Es ist zwar nicht das erste Mal, dass Tesla zu einer Erlkönig-Lackierung greift (beim Model 3 war das auch schon einmal der Fall), laut Electrek ist das beim Autobauer von Elon Musk aber dennoch alles andere als üblich.Beim Cybertruck ist das ein Novum und das hat natürlich sofort wilde Spekulationen ausgelöst. Viele glauben, dass Tesla hier die finale Produktionsversion des Fahrzeugs auf die Straße gelassen hat, andere vermuten, dass der Hersteller ein "Factory Wrap" testet, also eine Folie, mit der man das Äußere des Cybertrucks anpassen kann. Denn Tesla wird bei seinem Pickup keine Farboptionen anbieten, was u. a. an der Edelstahl-Karosserie liegt.So oder so: Beide Möglichkeiten sind ein Hinweis, dass Tesla dem Produktionsstart tatsächlich näherkommen könnte, denn der Cybertruck wurde seit seiner Vorstellung bereits mehrere Male verschoben.