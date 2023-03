Tesla Semi & Cybertruck: Ungleiches Rennen und viele neue Aufnahmen

Tesla hat den LKW Semi und den Pickup Cybertruck in einem ungleichen Rennen gegeneinander antreten lassen. Die beiden aktuell wichtigsten Neuentwicklungen des Konzerns durften sich vor Kurzem bei einem ausführlichen Auftritt in der Öffentlichkeit zeigen.

Zusammenfassung Tesla lässt Semi und Cybertruck in ungleichem Rennen antreten.

Cybertruck und Semi in Entwicklung und hinter Zeitplan.

Gäste des Tesla Investor Days erleben kleine Show.

Cybertruck mit 2,9 Sek. und Semi mit 5 Sek. von 0 auf 100.

Einzelaufnahmen erlauben hervorragenden Blick.

Sowohl der Cybertruck als auch der Tesla Semi sind schon lange in der Entwicklung und liegen weit hinter dem ursprünglichen Zeitplan. Für Tesla ist es deshalb sehr wichtig, daran zu erinnern, dass die beiden Produkte auf ihrem Weg zur Serienreife langsam aber sicher in Schwung kommen. Kein Wunder also, dass man sich im Anschluss an den Tesla Investor Day für die geladenen Gäste noch eine kleine Show hatte einfallen lassen: Der Cybertruck durfte neben dem Semi zum nicht ganz ernst gemeinten Rennen antreten.Die besten Aufnahmen dieses medienwirksamen "Drag Race" hatte dabei ein Tesla-Enthusiast mit dem Alias "Greggertruck" über Twitter geteilt. Darin beschleunigen der Cybertruck und der Semi für einen ganz kurzen Moment stark, um dann, verfolgt von allen anderen Tesla-Modellen, eine eher gemütliche Ehrenrunde zu drehen. Die Aufnahmen der Drohne, die in dem Video zu sehen ist, wurden bisher leider nicht veröffentlicht.Wie InsideEVs schreibt, wäre die Gegenüberstellung in einem echten Rennen aber eher ungleich - wenn auch auf extrem hohem Niveau: Der Semi soll ohne Anhänger rund 5 Sekunden von 0 auf 100 brauchen - für einen LKW ein außerordentlicher Beschleunigungswert. Für den Cybertruck strebt der Konzern hier aber 2,9 Sekunden im Ausbau mit drei Motoren an.Neben dem Rennen liefert Greggertruck dann auch noch einen sehr ausführlichen Eindruck des aktuellen Cybertruck-Modells. In einem Video ist die Hinterradlenkung in Aktion zu sehen - diese verschafft dem Pick-up einen kleineren Wendekreis, aktiviert sich aber nur bei niedriger Geschwindigkeit. In einer anderen Aufnahme ist zu sehen, wie sich die rollbare Abdeckung der Ladefläche schließt. Zu guter Letzt bringt das Event auch noch viele Einzelaufnahmen, die einen hervorragenden Blick aus verschiedenen Winkeln erlauben.