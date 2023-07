Zwei Jahre Verspätung: Tesla produziert ersten Cybertruck in Texas

Nachdem der Tesla Cybertruck schon vor knapp vier Jahren angekündigt wurde, hat das Unternehmen nun das erste Exemplar fertiggestellt. Das Modell wurde in der Gigafactory in Texas produziert. Die Kunden müssen sich jedoch noch gedulden, bis erste Exemplare ausgeliefert werden.

Cybertruck sollte eigentlich 2021 erscheinen

Kein finaler Preis bekannt

Zusammenfassung Tesla fertigt erstes Cybertruck-Exemplar in Texas.

Serienproduktion erst Ende 2023, Auslieferung vor Jahreswechsel.

Preis noch unklar, Reservierungsgebühr nur 100 Dollar.

1,7 Tonnen Ladegewicht, schneller als Porsche 911.

Ursprünglich für 2021 angekündigt, Probleme in der Lieferkette.

Auf seinem offiziellen Twitter-Account hat Tesla mitgeteilt , dass der erste Cybertruck am Samstag gefertigt wurde. Ursprünglich sollte der E-Pickup schon Ende 2021 auf den Markt kommen. Der Produktionsstart wurde daraufhin mehrfach verschoben. Hierfür waren Probleme in der Lieferkette verantwortlich.Einige Käufer haben den Cybertruck schon kurz nach der Präsentation vorbestellt. Obwohl das erste Exemplar fertiggestellt wurde, müssen die Kunden weiterhin warten. Die Serienproduktion soll erst Ende 2023 beginnen, sodass die ersten Vorbesteller ihren Pickup kurz vor dem Jahreswechsel erhalten dürften.Bisher ist noch unklar, mit welchem Preis der Cybertruck zu Buche schlagen wird. Vorbesteller mussten lediglich 100 Dollar bezahlen, um sich ein Exemplar zu reservieren. Tesla ist vor vier Jahren davon ausgegangen, dass der Pickup weniger als 40.000 Dollar kosten wird. Aufgrund der Inflation und den höheren Kosten für viele Komponenten wäre es jedoch denkbar, dass der Preis inzwischen gestiegen ist.Der Cybertruck soll 1,7 Tonnen Gewicht auf der Ladefläche transportieren können und schneller beschleunigen als ein Porsche 911. Das Top-Modell soll in knapp drei Sekunden von 0 auf 100 Kilometer pro Stunde kommen. Ob das Panzerglas verstärkt wurde und nicht mehr so einfach zerspringt, bleibt offen.