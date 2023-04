Xbox Series X|S: Neue SSD-Karten von Western Digital in Aussicht

Es hat mittlerweile drei Jahre gedauert, doch jetzt scheint es tatsächlich so weit zu sein: erstmals kommen Speicher-Erweiterungskarten eines Drittherstellers für die aktuellen Xbox Series S und Series X Konsolen auf den Markt.

Best Buy / Western Digital

Ein Online-Händler lieferte jüngst erste Informationen und Bilder von Expansion-Cards von Western Digital. Auf einer mittlerweile gelöschten Produktinformationsseite hat der US-Elektronikhändler Best Buy jüngst erstmals verraten, dass Western Digital in Kürze eine neue Speicher-Erweiterungskarte einführt, die zm Preis von 179,99 US-Dollar gelistet wurde.Mit einem Terabyte Speicher entspricht das als "Western Digital WD_Black C50 15 Expansion Card" vermarktete neue Modell in seiner Kapazität der Standard-Variante der Erweiterungskarten von Seagate, die seit dem Marktstart der jüngsten Xbox-Generation erhältlich sind. Allerdings ist die WD-Version immerhin 40 Dollar günstiger zu haben, da das Seagate-Modell offiziell 219,99 Dollar kostet.Wie die Seagate- werden auch die WD-SSD-Module einfach in den entsprechenden Slot auf der Rückseite der Microsoft-Spielkonsolen gesteckt. Microsoft setzt bekanntermaßen auf ein proprietäres System, was die Verwendung der Speicher-Steckkarten zwar sehr leicht macht, aber eben auch für hohe Preise sorgt.Bei der Sony PlayStation 5 ist die Erweiterung des Speichers zwar schwieriger, weil man das Gerät öffnen muss, um eine PCIe Gen 4-SSD einzubauen, doch kostet eine solche eben auch nur rund 80 Euro. Ein weiterer Vorteil ist die breite Verfügbarkeit der SSDs für den M.2-Slot, wobei eine ganze Reihe von Herstellern wie etwa Samsung mittlerweile sogar spezielle Bundles von SSDs mit einem Kühlkörper für die PS5 anbietet.Technische Daten oder andere Details nannte das Best Buy-Listing bisher noch nicht. Unklar ist dabei auch, wann das neue Expansion-Kit der WD_Black-Serie auf den Markt kommt und ob es auch international verfügbar sein wird. Bisher gibt es keine Hinweise auf Varianten mit mehr oder weniger Speicher als 1TB.