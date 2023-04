Aus Alt mach Neu: Microsoft stellt einen "grünen" Xbox-Controller vor

Anlässlich des Earth Day 2023 präsentiert Microsoft seinen Xbox Wireless Controller in einer "Remix Special Edition". Das neue Gamepad für Konsolen und PCs besteht zu einem Drittel aus recycelten CDs, Plastikflaschen und Co. Optisch feiert man die Farben unseres Planeten.

Schon gewusst? Der Tag der Erde (Earth Day) ist ein jährlich am 22. April begangener Aktionstag, der darauf abzielt, das Bewusstsein für Umweltprobleme zu schärfen und Menschen dazu anzuregen, sich aktiv für den Umweltschutz einzusetzen. Der erste Earth Day fand am 22. April 1970 in den Vereinigten Staaten statt und wurde von Senator Gaylord Nelson initiiert. Seitdem hat sich der Tag der Erde zu einer globalen Bewegung entwickelt, an der Menschen aus mehr als 190 Ländern teilnehmen.

Interessante Optik zum Tag der Erde

Microsoft

Erdige Farben und "subtile Variationen, Verwirbelungen und Texturen" stehen im Fokus. Diese entstehen laut Microsoft durch das Mischen von recycelten Kunstharzen und gemahlenem Regranulat. Letzteres wurde aus farbigen Kunststoff-Elementen gewonnen. Somit soll jeder Xbox Wireless Controller in der Remix Special Edition ein minimal anderes Aussehen aufweisen, quasi ein Unikat sein.Für das Regranulieren werden unter anderem übrig gebliebene Controller-Elemente aus Zeiten der Xbox One-Generation verwendet. Immer unter der Prämisse, eine gleichbleibende Haltbarkeit und Leistung zu erzielen. So soll sich die Qualität im Vergleich zu klassischen Xbox-Controllern nicht unterscheiden. Die enthaltenen Recyclingharze stammen wiederum aus vielen verschiedenen Quellen, etwa alten Autoscheinwerfern, Wasser-Kanistern, Plastik und CDs.Farblich hat sich Microsoft eigenen Aussagen zufolge von den Landschaften unseres Planeten inspirieren lassen. Die Erdtöne sollen einen Patchwork-Effekt mit hellen Sprenkeln erzeugen, die lebendig und ruhig zugleich wirken. Beim leuchtenden Grün des Xbox-Buttons, D-Pads und Co. hatte man hingegen die Flechten des pazifischen Nordwestwalds vor Augen. Die Textur der Rückseite und Bumper soll eine Anspielung an die Täler und Berge der Erde darstellen.Da man bei einem "grünen" Gamepad auf Einweg-Batterien verzichten möchte, wird der Xbox Wireless Controller in der Remix Special Edition mit dem Xbox Rechargeable Battery Pack kombiniert, dem klassischen Akku für Xbox-Gamepads. Entsprechend steigt auch der Preis. Der neue Controller ist ab dem 18. April 2023 für 84,99 Euro erhältlich. Wie üblich wird auch die Special Edition kompatibel zur Xbox Series X|S , zu Windows-PCs, Macs, Smartphones und Tablets sein.