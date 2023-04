Xbox Series X|S & One: April-Update angekündigt - Das ist neu

Noch in dieser Woche soll das April 2023 Update für die Spielekonsolen Xbox Series X|S und Xbox One verteilt werden. Microsoft setzt dabei auf eine neue Suchfunktion und personalisierbare Energieeinstellungen für ein schnelles Hochfahren, Installationen und Remote Play.

Aktive Stunden für eine bessere Art des Energiesparens

Wann erscheint das April 2023 Update?

Zusammenfassung Microsoft kündigt April 2023-Update für Xbox Series X|S & One an

Neue Suchfunktion mit galerieähnlichem Look & Filterkategorien

Personalisierbare Energieeinstellungen für aktive Stunden

Aktiver Zustand verbraucht 10-15 Watt, Herunterfahren 0,5 Watt

Update-Rollout in dieser Woche, automatisch oder manuell

Auf der Suche nach installierten Spielen, Apps, Unterhaltung und Co. wird die Suche des Xbox-Dashboards einen neuen, "eleganten Look" erhalten. Die Ergebnisse zeigen sich in einer galerieähnlichen Form und können durch besser sichtbare Filterkategorien via RB/LB-Tasten einfacher durchstöbert werden. Wie im Screenshot zu sehen ist, kann dabei auch nach Filmen und Serien (inkl. YouTube-Videos) sowie Einstellungen gefiltert werden.Abseits der neuen Xbox-Suchfunktion stellt Microsoft anpassbare Energieeinstellungen für aktive Stunden in den Mittelpunkt. Diese können nach dem April-Update in den Einstellungen (Allgemein -> Energieoptionen) definiert werden, sobald die Option "Energiesparmodus" anstelle des "Herunterfahren" ausgewählt ist. Wird ein Zeitraum für aktive Stunden festgelegt, wacht die Xbox Series X|S automatisch auf, um etwa Installationen und Updates für Spiele durchzuführen, Remote Play-Sessions zu starten oder um schneller hochzufahren.Microsoft gibt an, dass der aktive Zustand in etwa zehn bis 15 Watt verbraucht. Mit der Option Herunterfahren bzw. am Ende der aktiven Stunden liegt der Stromverbrauch bei knapp 0,5 Watt. Die neue Energieoption muss manuell aktiviert und der Zeitraum definiert werden. Standardmäßig wird der Energiesparmodus als "immer aktiv" voreingestellt.Einen genauen Stichtag erhält das April-Update für die Xbox Series X|S und Xbox One in diesem Monat nicht. Microsoft verspricht lediglich, in dieser Woche mit dem Rollout zu beginnen. Die Aktualisierung erfolgt bei entsprechenden Einstellungen automatisch oder muss zur Not manuell angestoßen werden.