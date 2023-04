Fehlende Spiele: Microsoft wohl unzufrieden mit Zustand der Xbox

Das Redmonder Unternehmen Microsoft soll mit dem aktuellen Zustand seiner Gaming-Plattform Xbox unzufrieden sein. Dafür dürften fehlende First-Party-Titel und die PC-Variante des Game Pass verantwortlich sein. Langfristig könnte Microsoft sich von der Konsole trennen.

Xbox wird für Fans unattraktiver

Zusammenfassung Microsoft anscheinend unzufrieden mit Xbox-Zustand.

Kaum neue First-Party-Titel, Game Pass auch für PC.

Xbox-Fans unzufrieden, viele bereuen Kauf.

Technische Probleme, Verzögerungen bei Entwicklung.

Microsoft könnte sich langfristig von Konsole trennen.

Während sich die PlayStation 5 hierzulande immer häufiger verkauft, sind nicht nur die Fans mit der Xbox unzufrieden. In einem Podcast (via Insider Gaming ) haben die Journalisten Jeff Grubb und Mike Minotti über die Xbox diskutiert und eine Einschätzung zu der Lage gegeben. Microsoft sei mit der aktuellen Situation verärgert. Viele Leute würden es bereits bereuen, sich eine Xbox gekauft zu haben. Im vergangenen Jahr wurde kein First-Party-Spiel für die Konsole veröffentlicht. Das sorge für großen Unmut bei den Spielern.Während viele First-Party-Games zunächst ausschließlich für die Xbox angeboten wurden und auch der Game Pass nur für die Konsole erhältlich war, hat Microsoft das Angebot inzwischen auf den PC ausgeweitet. Damit gibt es immer weniger Anreize, sich eine Xbox Series X oder Xbox Series S anzuschaffen. Ferner haben der technische Zustand einiger Spiele und Verzögerungen bei der Entwicklung für negative Schlagzeilen gesorgt. Während Redfall nur in 30 FPS läuft, wurde Starfield um ein Jahr verschoben.Sofern die Xbox-Abteilung das Problem nicht löst und die Attraktivität der Xbox steigert, wäre es denkbar, dass die Redmonder sich langfristig von der Konsole trennen. Microsoft hat sich bislang nicht selbst zu den Gerüchten geäußert. Der Marketing-Satz, dass die Xbox der beste Ort zum Spielen sei, soll schon seit längerer Zeit an Bedeutung verloren haben. Falls das Management weiterhin unzufrieden ist, könnte sich das Unternehmen zukünftig komplett auf den PC konzentrieren.