Xiaomi 14 Ultra: Neues Flaggschiff-Smartphone mit Leica-Cam im Detail

WinFuture Exklusiv

Xiaomi will zum Mobile World Congress 2024 mit dem Xiaomi 14 Ultra sein neues Kamera-Smartphone präsentieren, das in Zusammenarbeit mit dem deutschen Kameraspezialisten Leica entwickelt wurde. Aufgrund unvorsichtiger Händler liegen uns jetzt alle Details vorab vor.

Xiaomi

Behutsames Design-Upgrade mit neuer Technik

Vier 50-Megapixel-Kameras an Bord

Extreme Slow-Motion-Funktion mit Full-HD-Auflösung

Größerer Akku und topaktuelle Konnektivität

Zusammenfassung Xiaomi 14 Ultra: Top-Smartphone mit Fokus auf Fotografie

Design ohne "Stufe", flaches Kamera-Modul und Display

Weiße und schwarze Version, Aluminiumrahmen, kein Titan

6,73 Zoll AMOLED, 120 Hertz, 3200x1440 Pixel, HDR10+

Vier 50-MP-Kameras, 1 Zoll Hauptsensor, F/1.6 Blende

Snapdragon 8 Gen 3 CPU, bis 16 GB RAM, 512 GB Speicher

5300mAh-Akku, 90W Kabel-, 50W Drahtlosladen, IP68-Schutz

Das Xiaomi 14 Ultra ist im Grunde eine behutsame Überarbeitung seines Vorgängermodells, das in vielen kleinen Details auch äußerlich verbessert wird. So verschwindet die charakteristische "Stufe" in der rückwärtigen Abdeckung, so dass das neue Modell vollkommen flach gehalten ist. Erneut gibt es ein gigantisches Kamera-Modul auf der Rückseite, dessen Rand nun mit einem leicht geänderten Design noch stärker an den Fokusring einer klassischen Kamera erinnern soll.Die erwarteten Titan-Versionen werden offenbar zunächst nicht überall in den freien Handel starten, denn die uns vorliegenden Angaben beschreiben und zeigen jeweils "nur" eine weiße und eine schwarze Version des Xiaomi 14 Ultra, bei denen ein "normaler" Aluminiumrahmen und kein Titan zum Einsatz kommt. Ebenfalls neu ist, dass Xiaomi hier ein vollkommen flaches Display verbaut, dessen Ränder an den Seiten nicht mehr nach hinten gewölbt sind.An der Display-Diagonale ändert sich nichts: es gibt wieder ein großes 6,73-Zoll-Display auf AMOLED-Basis, das mit bis zu 120 Hertz arbeitet und eine Auflösung von 3200x1440 Pixeln sowie Support für HDR10+ und eine maximale Helligkeit von bis zu 3000 Candela bieten soll. Der letztgenannte Wert wird natürlich nur in bestimmten Nischenbereichen erzielt, also zum Beispiel punktuell bei der Darstellung von HDR-Inhalten.Die Kameras bilden beim Xiaomi 14 Ultra erneut den absoluten Mittelpunkt der Ausstattung. Auf der Rückseite sitzen insgesamt vier 50-Megapixel-Sensoren, die jeweils für Weitwinkel- und Ultraweitwinkel-Aufnahmen sowie für Aufnahmen mit 3,2- oder 5-facher Vergrößerung dienen. Der Hauptsensor entspricht der sogenannten 1-Zoll-Klasse und soll mit einer maximalen Blendengröße von F/1.6 und großen Sensorpixeln besonders viel Licht einfangen können.Die Ultraweitwinkel-Kamera bietet immerhin noch eine F/1.8-Blende, während die beiden Zoomkameras jeweils eine F/3.0-Blende haben sollen. Noch liegen uns leider keine ausführlichen Details zu den genauen Sensortypen und deren Ausstattung vor, so dass offen ist, welche von ihnen mit einem Hardware-basierten optischen Bildstabilisator ausgerüstet sind.Unsere Quellen behaupten, dass das Xiaomi 14 Ultra 8K-Aufnahmen mit bis zu 24 Bildern pro Sekunde, 4K-Videos mit bis zu 60 FPS und bei 1080p-Auflösung sogar Slow-Motion-Videos mit bis zu 1920 Bildern pro Sekunde aufnehmen können soll. Letzteres ist sicherlich noch mit einiger Vorsicht zu genießen, denn wie genau man dies realisiert, ist offen. Ein solcher Wert dürfte höchstens per Frame-Generation zu erzielen sein. Die Frontkamera des Xiaomi 14 Ultra nutzt wieder einen 32-Megapixel-Sensor, dürfte also ebenfalls mindestens 4K-Video unterstützen.Unter der Haube verbaut Xiaomi den neuen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, der mit bis zu 3,4 Gigahertz das derzeit wohl stärkste "Triebwerk" unter den in Android-Smartphones verfügbaren CPUs liefert. Der Chip wird in Europa wohl meist in Verbindung mit 16 Gigabyte LPDDR5X-Arbeitsspeicher und 512 GB UFS-4.0-Speicher verbaut, wobei in anderen Regionen auch Versionen mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher sowie ein Topmodell mit einem Terabyte Flash-Speicher erwartet werden.Die Stromversorgung erfolgt mittels eines 5300mAh-Akkus, der mit bis zu 90 Watt per Kabel und mit bis zu 50 Watt auch drahtlos schnell geladen werden kann. Zur weiteren Ausstattung gehören WiFi 7, Bluetooth 5.4, zwei NanoSIM-Slots, NFC und ein unter der Display-Oberfläche integrierter optischer Fingerabdruckleser. Einen MicroSD-Kartenslot gibt es nicht.Mit knapp 220 Gramm ist das Xiaomi 14 Ultra trotz seiner Größe und Ausstattung relativ leicht. Die Dicke des Geräts wird mit 9,2 Millimetern zuzüglich des Kamera-Buckels nicht gerade dünn ausfallen. Mit einer Zertifizierung nach IP68 wird das Xiaomi 14 Ultra auch als wasser- und staubdicht gelten.Wann und zu welchen Preisen das Xiaomi 14 Ultra in Deutschland erhältlich sein wird, verraten unsere Quellen bisher nicht. Für Frankreich machte zuletzt die Preisangabe von 1499 Euro für das Modell mit 16/512GB die Runde, das neue Xiaomi-Flaggschiff wird also keineswegs ein Schnäppchen sein, auch wenn der Hersteller zum Start sicherlich wieder versuchen wird, mit Nachlässen zu locken.