Xiaomi 13 Ultra: Über-Smartphone mit Leica-Kamera ab 12. Juni bei uns

Das Xiaomi 13 Ultra startet bald in Europa. Der Hersteller hat die Verfügbarkeit seines jüngsten Top-Smartphones mit Leica-optimierter Kamera angekündigt. Einen offiziellen Preis nennt man aber immer noch nicht. Händler sprechen aber schon von 1299 Euro.

Zusammenfassung Xiaomi 13 Ultra bald in Europa erhältlich: 12. Juni 2023, 10 Uhr deutscher Zeit

Farben Ultra Black und Olive Green, Speicherkonfiguration 12 GB/512 GB

Preis laut Händlern 1299 Euro, begrenzte Stückzahl

6,73 Zoll AMOLED-Display, Snapdragon 8 Gen 2, vier 50-Megapixel-Kameras (zwei Zoom-Kameras, OIS)

Leica-Optimierung, 5000mAh-Akku, 90-Watt-Netzteil, 50-Watt-Drahtlos-Schnellladen

Metallrahmen, Kamera-Buckel, neues Kühlsystem

Angebote und Preisrabatte möglich

Xiaomi

Wie Xiaomi jetzt per Pressemitteilung verlauten ließ, wird das Xiaomi 13 Ultra bereits ab der nächsten Woche auch in Europa vertrieben. Punkt 10 Uhr deutscher Zeit am 12. Juni 2023 beginnt der Vertrieb des neuen Flaggschiff-Smartphones des chinesischen Herstellers in Deutschland. Anfangs will Xiaomi nur eine begrenzte Stückzahl anbieten.Geplant ist, das Gerät in den Farben Ultra Black und Olive Green verfügbar zu machen, wobei es nur eine einzige Speicherkonfiguration zur Auswahl geben wird. Das Xiaomi 13 Ultra wird demnach immer mit 12 Gigabyte Arbeitsspeicher und 512 GB internem Flash-Speicher angeboten.Dass man die Stückzahl zunächst "begrenzt", überrascht angesichts der hohen Kosten für das Xiaomi 13 Ultra nicht. Laut europäischen Einzelhändlern, die das Gerät bereits vorab inklusive der üblichen Vertriebsdaten in der europäischen Version listen, wird das Smartphone ganze 1299 Euro kosten. Aufgrund des hohen Preises und der derzeitigen Marktsituation dürfte sich die Nachfrage somit durchaus in Grenzen halten.Allerdings wird Xiaomi wohl wieder mit Angeboten locken, um mehr Kunden zu gewinnen. Wahrscheinlich wird es wieder einige Dreingaben oder einen Preisrabatt zum Marktstart geben, wobei dazu noch keinerlei Details vorliegen. Technisch ist das Xiaomi 13 Ultra durchaus interessant, denn Xiaomi verbaut hier alles, was derzeit gut und teuer ist.Das Xiaomi 13 Ultra hat ein 6,73 Zoll großes AMOLED-Display mit 3200x1440 Pixeln, maximal 120 Hertz Bildwiederholrate und einer maximalen Helligkeit von bis zu 2600 Candela. Unter der Haube steckt der Snapdragon 8 Gen 2 mit seinen acht bis zu 3,2 Gigahertz schnellen Kernen. Das Kamerasystem besteht aus vier 50-Megapixel-Kameras mit optischem Hardware-Bildstabilisator, wobei es gleich zwei Zoom-Kameras gibt und nur die Ultraweitwinkelkamera ohne OIS auskommen muss.Die Kameras sind bekanntermaßen von Leica optimiert worden. Der 5000mAh-Akku kann per 90-Watt-Netzteil schnell geladen werden, es wird aber auch drahtlosen Schnellladen mit bis zu 50 Watt geboten. Ansonsten beeindruckt das Leica-Smartphone von Xiaomi mit aufwändiger Bauweise inklusive Metallrahmen, großem Kamera-Buckel und einem neuen Kühlsystem.