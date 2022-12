Xiaomi 13: Neuer Termin für Flaggschiff-Launch steht, Design ist offiziell

Xiaomi wollte seine neuen Flaggschiff-Smartphones der Xiaomi 13-Serie eigentlich schon vor gut einer Woche präsentieren. Der Termin musste aber in letzter Minute verschoben werden. Jetzt steht ein neues Datum fest - und Xiaomi hat das Design der neuen Geräte vorab gezeigt.

Beide Xiaomi 13-Varianten kommen mit Snapdragon 8 Gen 2

Xiaomi

Über seine chinesischen Social-Media-Kanäle ließ Xiaomi jetzt verlauten, dass die Geräte der Xiaomi-13-Serie am 13. Dezember offiziell ihre Premiere feiern sollen. Ausgerechnet an diesem Sonntag soll es also so weit sein, wobei das Event nur für China angesetzt wurde, wo es um 19 Uhr Ortszeit über die Bühne gehen soll.Ursprünglich war die Veranstaltung für den 1. Dezember 2022 angesetzt, wurde dann aber aufgrund des Ablebens des früheren chinesischen Staatschefs Jiang Zemin kurzfristig abgesagt. Weil in Kürze auch die Launches einer Reihe anderer Flaggschiff-Produkte von chinesischen Herstellern zu erwarten sind, war Xiaomi wohl gezwungen, einen so ungewöhnlichen Sonntags-Termin zu wählen.Zunächst sind offensichtlich zwei Modelle der neuen Serie von Top-Smartphones geplant. Das Xiaomi 13 und das Xiaomi 13 Pro sollen jeweils mit einem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ausgerüstet sein. Der neue Top-SoC von Qualcomm wurde selbst erst vor wenigen Wochen offiziell präsentiert.Beim Xiaomi 13 wird ein ebenes OLED-Panel zum Einsatz kommen, das an den Seiten nicht abgerundet ist. Eine der Farboptionen wird offensichtlich eine Variante mit einer Rückseite aus blauem Kunstleder sein. Beim Xiaomi 13 Pro gibt es hingegen ein seitlich abgerundetes Panel und eine Glasrückseite. Beide Modelle bekommen Metallrahmen spendiert, anders als die T-Modelle der zweiten Jahreshälfte.Bei der Kameraausstattung geht Xiaomi relativ offenbar recht konservativ vor. Das Design des Kameramoduls fällt bei beiden Modellen auffällig unauffällig aus und erinnert optisch zum Beispiel an die simple Gestaltung beim Galaxy S20 Ultra . Wie zuvor dürfte das Basismodell mit einer Teleskopkamera aufwarten, während das Pro-Modell zwar auf die Zoom-Kamera verzichtet, dafür aber den großen 1-Zoll-Sensor mit 50 Megapixeln aus dem Xiaomi 12S Ultra übernimmt.