The Last of Us Part 1: Das Remake ist endlich auch für PC erhältlich

The Last of Us gehört zweifelsfrei zu den besten Spielen der PlayStation 3- beziehungsweise PlayStation 4-Ära. Nachdem Sony im September vergangenen Jahres bereits Teil 1 als Remake für die PlayStation 5 veröffentlicht hatte, geht heute auch die PC-Version an den Start.The Last of Us: Part 1 spielt in einer postapokalyptischen Welt, in der ein Pilz einen großen Teil der Menschen befallen und in äußerst aggressive, zombieähnliche Kreaturen verwandelt hat. Die Geschichte des Spiels folgt dem Erwachsenen Joel und der 14-jährigen Ellie, die in diesem Szenario ums Überleben kämpfen - und womöglich den Schlüssel zur Rettung der Welt in den Händen halten, denn das junge Mädchen ist gegen den Pilz immun.Die PC-Fassung von The Last of Us: Part 1 unterstützt neben AMD FSR 2 auch Nvidia DLSS. Ein festes Framerate-Limit gibt es nicht, geboten werden ferner Support für 3D-Audio, Ultrawide-Displays (21:9 und 32:9) und eine Vielzahl anpassbarer Eingabegeräte. Wer mit dem DualSense-Controller spielt, darf sich über haptisches Feedback und Trigger-Effekte freuen - Voraussetzung ist, dass dieser mit einem USB-Kabel an den Rechner angeschlossen ist.Die Erweiterung "Left Behind" ist in der PC-Version ebenfalls enthalten. Diese erzählt die Vorgeschichte der beiden Protagonisten. Außerdem gibt es einen Fotomodus, einen Speedrun-Modus und einen Permadeath-Modus.