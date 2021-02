The Last of Us: Serie besetzt Hauptrollen mit Game of Thrones-Stars

Die Serienadaption der PlayStation-Hit-Reihe The Last of Us nimmt For­men an. Nun steht fest, wer in die Rollen von Joel und Ellie schlüpfen soll. HBO konnte mit Pedro Pascal und Bella Ramsey, beide u.a. bekannt aus Game of Thrones, zwei namhafte Hauptakteure verpflichten.

Handlung des ersten Teils im Fokus

Im vergangenen Jahr kündigten Sony Interactive Entertainment und der TV-Sender HBO ei­ne Serien-Adaption von Naughty Dogs Videospiel-Hit The Last of Us an. Während zum Set­ting zumindest einige Informationen genannt wurden, tappten Fans bezüglich der Besetzung bislang noch überwiegend im Dunkeln. In den letzten Monaten wurde vor allem viel darüber spekuliert, wer in die Rollen der Hauptakteure Joel und Ellie schlüpfen könnte. Wie erst Ex­klu­siv­mel­dun­gen der stets gut informierten Branchenmagazine Deadline und The Hol­ly­wood Reporter nahelegten, haben die Verantwortlichen ihre Wahl nun getroffen. Mittlerweile wur­den die Informationen auch von offizieller Seite bestätigt. ( Tweet 1 Die erste Meldung kam von The Hollywood Reporter , welche exklusiv berichteten, dass die 17-jährige Schauspielerin Bella Ramsey den Part der 14-jährigen Ellie übernehmen werde. Ihre bisher bekannteste Rolle hatte Ramsey als Lyanna Mormont in HBOs bahnbrechender Hit-Serie Game of Thrones. Kurz darauf folgte die Exklusivnews von Deadline , dass Man­da­lo­ri­an-Star Pedro Pascal in die Rolle des Joel schlüpfen werde. Auch Pascal hat eine Game of Thrones-Vergangenheit und spielte dort den Part des Oberyn Martell. Außerdem bekleidete Pascal unter anderem Hauptrollen im DC Comics-Blockbuster Wonder Woman 1984 und der Netflix-Show Narcos.Die Serienadaption soll die Ereignisse aus dem ersten Teil von The Last of Us aufgreifen. Der Fo­kus liegt dabei auf der komplizierten Be­zie­hung zwischen dem hartgesottenen Joel und dem Waisenkind Ellie auf ihrer Reise durch die postapokalyptischen USA. Das Skript wird aus der Feder von Chernobyl-Schöpfer Craig Mazin stammen, der gemeinsam mit dem bereits für die Spiele-Reihe verantwortlichen Neil Druck­mann das Projekt auch als Executive Producer beaufsichtigen wird. Mindestens die Regie der Pilot-Folge übernimmt der russische Fil­me­mach­er Kantemir Balagow.Wann The Last of Us auf dem US-Sender HBO und in Deutschland zu sehen sein wird, ist der­zeit noch nicht bekannt. Im November des letzten Jahres wurde bekannt, dass der TV-Serie offiziell grünes Licht erteilt wurde und die Dreharbeiten in Kürze starten sollten.