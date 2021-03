The Last of Us: TV-Serie wird teils stark von der Vorlage abweichen

Die Serienadaption zum Videospiel-Hit The Last of Us wird teilweise stark von der Vorlage abweichen. Dies verriet Game Di­rec­tor und Produzent Neil Druckmann im Gespräch mit IGN. Zwar werden Zuschauer durchaus viele be­kann­te Elemente vorfinden, doch der Fokus sei ein anderer.

Action steht nicht im Fokus

Im November 2020 erhielt die Produktion der TV-Serie zum Videospiel-Blockbuster The Last of Us grünes Licht. Neben einigen Details zur grundlegenden Story ist mit Pedro Pascal (The Mandalorian) als Joel und Bella Ramsey (Game of Thrones) als Ellie auch die Besetzung der Hauptrollen bekannt. Doch wie sehr wird sich die HBO-Serie tatsächlich an der Vorlage des ersten The Last of Us-Spiels orientieren?Im Rahmen der SXSW Gaming Awards 2021 verriet Neil Druckmann, ausführender Pro­du­zent des HBO-Projekts und Game Director von The Last of Us, im Gespräch mit IGN nun mehr über die Handlung der Serie. Zunächst betonte er erneut, dass Staffel 1 prinzipiell eine Adaption des ersten The Last of Us-Teils darstellen und mitunter sogar ganze Dialoge aus dem Spiel übernehmen werde.Allerdings, so Druckmann, werde es auch Mo­men­te geben, die stark von der Vorlage ab­wei­chen. Im Gegensatz zum Spiel soll der Fokus der Serie nämlich nicht auf Action liegen: "Im Spiel gibt es sehr viel Action, weil der Spieler bestimmte Mechaniken erlernen muss. Es muss bis zu einem gewissen Grad etwas mehr Gewalt und mehr Spektakel geben als bei einer TV-Show. Denn dort musst du den Leuten nicht beibringen, wie man mit einer Schusswaffe um­geht. Das ist etwas, das komplett anders ist. HBO war großartig dabei, uns vor der Hardcore-Action wegzuführen und den Fokus mehr auf das Charakter-Drama zu legen. Einige meiner aktuellen Lieblings-Episoden weichen stark von der Story ab, und ich kann es kaum er­war­ten, dass die Leute sie zu sehen bekommen."Auch andere, oberflächliche Details wie Kleidung sollen eine nur untergeordnete Rolle spie­len: "Was die oberflächlichen Dinge angeht, wie zum Beispiel, ob [ein Charakter] das gleiche karierte Hemd oder das gleiche rote Hemd tragen sollte? Sie könnten darin auftauchen oder auch nicht, das ist für uns viel weniger wichtig, als den Kern dessen, wer diese Leute sind, und den Kern ihrer Reise zu treffen."