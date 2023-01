Es kann nur eines geben: Pixel Tablet kommt nur als "Pro"-Version

Es ist alles andere als ein Geheimnis, dass Google in diesem Jahr ein Tablet starten will oder wird. Es wird nicht das erste Tablet des Unternehmens sein, aber es ist das erste seit Langem und das erste unter dem Namen Pixel. Eine Frage ist aber: Kommt nur eines oder sind es zwei?

Nur noch die Pro-Version geplant

Zusammenfassung "Tangor"-Entwicklung eingestellt, nur noch "Tangorpro".

8 GB Arbeitsspeicher, 256 GB interner Speicher.

Display: 2560 x 1600 Pixel, LCD-Panel.

Auch als Smart Display nutzbar, magnetisch an Ständer ankoppelbar.

Bisher sprach der Suchmaschinenriese aus dem kalifornischen Mountain View lediglich allgemein von einem Pixel-Tablet, doch im vergangenen Herbst hat der Entwickler Kuba Wojciechowski im Code von Android 13 Hinweise gefunden, dass es zwei Pixel-Tablets geben könnte - ein normales und eine Pro-Variante. Ein Hinweis darauf waren die zwei unterschiedlichen Codenamen, nämlich "Tangor" und "Tangorpro".Deren Hauptunterschied war und ist der Prozessor: Beim leistungsschwächeren Tangor sollte ein Tensor der ersten Generation zum Einsatz kommen, also der Chip, der auch im Pixel 6 (Pro) steckt. Beim Tangorpro ist hingegen das Herzstück ein Tensor G2, das ist die neue Variante, die auch bei den Pixel 7-Modellen verbaut wird.Daran hat sich grundsätzlich nichts geändert, allerdings schreibt Wojciechowski mittlerweile auf Twitter (via Android Police ), dass die Entwicklung des Tangor-Tablets eingestellt wurde und das Pixel Tablet nur noch in der Pro-Version veröffentlicht werden soll - ohne, dass man dieses explizit als Pro ausweist.Wojciechowski hat auch Spezifikationen zugespielt bekommen: Demnach soll das Pixel Tablet acht Gigabyte Arbeitsspeicher und 256 GB internen Speicher haben. Die Auflösung des Displays beträgt laut Wojciechowskis Quelle 2560 x 1600 Pixel, es soll sich dabei aber um ein LCD- und nicht OLED-Panel handeln.Letzteres ist auch eine bewusste Entscheidung von Google: Denn das neueste Mitglied der Pixel-Familie ist nicht nur als klassisches Tablet gedacht, sondern auch als Smart Display (und OLED wäre da wegen Einbrenngefahr nicht gut geeignet). Denn das Gerät wird inklusive eines Ständers angeboten, auf dem man das Tablet magnetisch befestigt. Im angedockten Zustand fungiert es dann auch als Smart-Home-Zentrale und Stand-Kommunikationsgerät.