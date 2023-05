Pixel Tablet im Detail: Googles erstes neues Tablet startet ab 679 Euro

Google hat mit dem Pixel Tablet sein erstes Tablet seit Jahren präsentiert. Nach einer ersten Ankündigung im letzten Jahr möchte man jetzt mit dem 11-Zoll-Tablet durchstarten. Sonderlich günstig ist das Google Pixel Tablet mit 679 Euro nicht - immerhin gibt es aber immer ein Dock dazu.

Pixel Tablet wird mit dem Ladedock zum Smart-Home-Gerät

Eingebauter Chromecast: Smartphone-Inhalte landen schnell auf dem Tablet

Zusammenfassung Pixel Tablet: 11 Zoll, 679 Euro inkl. Dock, Ladedock & Lautsprecher.

G2 Octacore-SoC, 10,95 Zoll LCD, 2560x1600 Pixel, 500 Candela.

Google Assistant, Smart Home, Videoanrufe, digitaler Bilderrahmen.

Zwei 8-MP-Kameras, WLAN ax, Bluetooth 5.2, NFC.

Farben Hazel & Porcelain, 128/256 GB UFS-3.1-Flash & 8 GB RAM.

Preise: 679/799 Euro inkl. Dock.

USI-2.0-Standard für Eingabestifte anderer Hersteller.

Google verspricht, dass man mit dem neuen Tablet "das Beste aus Android und Pixel" zusammenbringt. Das Gerät soll gestochen scharfes Videostreaming, Konnektivität auf höchstem Niveau mit Fast Pair, Nearby Share und integrierter Chromecast-Funktionalität bieten und obendrein zur Steuerung von Smart-Home-Systemen nutzbar sein.Mit dem mitgelieferten Ladedock wird das Pixel Tablet ständig geladen und kann dessen integrierte Lautsprecher bei Bedarf für "raumfüllenden Sound" verwenden. Als technische Basis dient der Google Tensor G2 Octacore-SoC, der auch schon in den Pixel 7-Smartphones seinen Dienst tut. Der Chip soll genug Power liefern, um auf dem Pixel Tablet mit Splitscreen-Multitasking und Googles KI-Tools hantieren zu können.Das Google Pixel Tablet hat ein 10,95 Zoll großes LCD mit 2560x1600 Pixeln als Display, das maximal 500 Candela Helligkeit bietet. Gedockt dient das Panel auch für den Zugriff auf den Google Assistant, die Smart-Home-Steuerung, für Videoanrufe oder als digitaler Bilderrahmen. Die Bedienung kann natürlich auch mittels Sprachsteuerung mit den bekannten Kommandos erfolgen.Google wirbt auch damit, dass das Tablet über einen "integrierten Chromecast" verfügt, man also in der Lage sein soll, Inhalte vom Smartphone mit wenigen Fingertipps auf dem Tablet wiedergeben lassen kann. Google selbst bietet für sein Tablet keinen Stylus an, das Gerät unterstützt aber den USI-2.0-Standard für die Verwendung von Eingabestiften anderer Hersteller.Zur weiteren Ausstattung gehören zwei 8-Megapixel-Kameras mit 1,12 Mikrometern breiten Sensorpixeln auf der Vorder- und der Rückseite, die jeweils ein 84 Grad breites Sichtfeld haben und eine F/2.0-Blende bieten. Das Tablet unterstützt WLAN nach dem ax-Standard und kann außerdem mittels Bluetooth 5.2 und NFC funken. Der Akku des neuen Google-Tablets hat 27 Wattstunden, mit denen eine maximale Laufzeit von bis zu 11 Stunden bei der Videowiedergabe erreicht werden kann.Der Kunde hat beim Pixel Tablet die Wahl zwischen den Farben "Hazel" und "Porcelain" sowie Speichervarianten mit 128 oder 256 Gigabyte UFS-3.1-Flash. Der Arbeitsspeicher ist immer acht Gigabyte groß. Für die Basisversion verlangt Google 679 Euro, während die Ausgabe mit auf 256 GB verdoppeltem internem Speicher mit ganzen 799 Euro zu Buche schlägt. Zwar verkauft Google das Tablet immer zusammen mit seinem Dock, dennoch bietet man das Dock aber auch einzeln zum Preis von 149 Euro an.