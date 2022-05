Googles angekündigtes Pixel Tablet wird wohl Stylus-Support bieten

Google konzentriert sich schon seit einer Weile auf seine Pixel-Phones, das Thema Tablet haben die Kalifornier hingegen seit Nexus-Zeiten nicht mehr angerührt. Das wird sich ändern und nun wurde bekannt, dass das Pixel-Tablet wohl auch Stift-Support bieten wird.

Pixel-Stylus kommt wohl

Google

Die Nexus-Geräte von Google erfreuten sich seinerzeit zumindest in der Sieben-Zoll-Version enormer Beliebtheit. Das lag vor allem daran, dass die Kalifornier am Höhepunkt des Tablet-Booms ein gutes wie erschwingliches Gerät auf den Markt warfen. Doch nach dem Nexus 7 verlor Google das Interesse an Tablets - wie auch die gesamte Technikwelt.Doch auf der Google-Entwicklerkonferenz I/O hat das Unternehmen das Pixel Tablet angekündigt, dieses soll das Thema Tablet und die dazugehörigen Apps wieder aus dem Dornröschenschlaf zu wecken. Allzu viele Details hat Google bisher dazu aber nicht verraten, klar ist bisher eigentlich nur, dass das Gerät mit dem hauseigenen Tensor-Chip ausgestattet sein wird.Nun hat NuGiz (via 9to5Google ) ein Detail aufgestöbert, das sicherlich mehr als interessant ist: Denn vermutlich wird das Pixel Tablet Stylus-Unterstützung bieten. Das liegt u. a. daran, dass der Konzern 2018 der Universal Stylus Initiative beigetreten ist. Diese Industrie-Initiative hat bisher zwei Spezifikationen veröffentlicht, wie sich aktive Stifte verhalten sollen. Zuletzt gab es Ende Februar eine Aktualisierung, die etwa festlegt, dass ein Stylus per NFC kabellos geladen werden soll.Genauer gesagt hat NuGiz ein von der Universal Stylus Initiative zertifiziertes Tablet mit dem Namen "Tangor" gefunden. Hierzu liegen zwar keine Details vor, es ist aber anzunehmen, dass es sich um das bereits angekündigte Pixel Tablet handelt.Stylus-Unterstützung würde sicherlich viel Sinn ergeben, denn Google-eigene Geräte sind nicht nur für Consumer gedacht, sie sollen auch Entwicklern neue Wege aufzeigen und zu verbesserten Apps führen - und beim Thema Stylus hinkt Google selbst etwas bis sehr hinterher.