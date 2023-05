Google Pixel Tablet: (Fast) alle Details zum neuen Android-Tablet vorab

Auch das Google Pixel Tablet ist noch vor dem Launch im Detail im Internet aufgetaucht. Die japanische Niederlassung von Amazon veröffentlichte eine Produktseite zur der in der Farbe "Porcelain" gehaltenen Ausgabe des neuen Google-Tablets vorab.

Wie unter anderem das Blog Buzzap berichtet, tauchte vor kurzem bei Amazon Japan das Google Pixel Tablet auf. Das Gerät wurde von Google zwar schon vor geraumer Zeit erstmals gezeigt, doch gab es bisher noch relativ wenige offizielle Informationen dazu. Amazon hilft da jetzt nach und verrät unter anderem, dass das Gerät mit einem 10,95 Zoll großen LCD aufwartet, das mit 2560x1600 Pixeln arbeitet und bis zu 500 Candela maximale Helligkeit liefert.Unter der Haube steckt erwartungsgemäß der Google Tensor G2 Octacore-SoC, der auch im Google Pixel 7, 7 Pro und bald auch 7A seinen Dienst tut. Der Arbeitsspeicher ist hier acht Gigabyte groß und nutzt natürlich den LPDDR5-Standard. Außerdem sind 128 oder 256 Gigabyte UFS-3.1-basierter Flash-Speicher integriert.Bei den Kameras setzt Google auf eine Frontkamera mit acht Megapixeln, während auf der Rückseite ebenfalls ein 8-Megapixel-Sensor seinen Dienst tun soll. Es gibt außerdem vier Lautsprecher, WiFi 6E, Bluetooth 5.2 und sogar UltraWideband-Unterstützung. Der Type-C-Port unterstützt USB 3.2 Gen1 und es gibt zusätzlich Pogo-Pins auf der Rückseite, über die das Tablet mit dem dazugehörigen Dock verbunden werden kann.Google liefert das Pixel Tablet in den meisten Ländern grundsätzlich in Verbindung mit dem Dock aus, um das Gerät so zur Smart-Home-Zentrale zu machen. Das neue Google-Tablet besitzt einen 27 Wattstunden großen Akku, der eine Laufzeit von bis zu 12 Stunden ermöglichen soll. Das Gerät wird in Japan ab dem 20. Juni zu haben sein, behauptet jedenfalls Amazon, wobei für Deutschland noch keine Angaben vorliegen.Der Einstiegspreis des neuen Google Pixel Tablet soll in Japan bei knapp 80.000 Yen liegen, was umgerechnet nur knapp 530 Euro entspricht. In Deutschland wird das Gerät laut unseren Quellen aber deutlich teurer sein und rund 680 Euro kosten - wobei auch dann das Dock immer mitgeliefert wird. Ein Detail können wir noch zusätzlich nennen: das Pixel Tablet bietet Stylus-Support nach USI 2.0.