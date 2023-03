Flight Simulator: Microsoft veröffentlicht Sim Update 12 - Das ist neu

Für Spieler des Microsoft Flight Simulator steht jetzt das neue Sim Update 12 (SU12) zum Download bereit. Der für Windows-PCs und Xbox Series X|S veröffentlichte Patch ist vor allem technischer Natur, bringt zudem aber auch neue Flugzeuge und Inhalte ins Spiel.

Flight Simulator Sim Update 12: Version 1.31.22.0

WASM auf Xbox

Optimierung der "Checking for updates" -Phase, um die Bootzeit des Simulators zu reduzieren; Verbesserung der Download-Geschwindigkeit im Installationsmanager; Verbesserung der Ladezeit vor dem Booten zum Hauptmenü

Es wurde eine neue Unterstützungsoption hinzugefügt, um die Intensität der Turbulenzen während des Fluges anzupassen (basierend auf der aktuellen Höhe, der Umgebung und den Wetterbedingungen).

Die Sprachen Türkisch und Koreanisch wurden in die Simulation aufgenommen.

Eine Eingabetaste zum Umschalten des Flugassistenten-Panels wurde hinzugefügt

Spotlight-Event-Paket: Auf dem Marktplatz ist jetzt ein Paket mit Aktivitäten erhältlich, das eine kuratierte Auswahl von 13 Spotlight-Events aus der Vergangenheit enthält. Bitte beachten Sie: Der Abschluss dieser Aktivitäten zählt nicht für Errungenschaften im Zusammenhang mit Spotlight Events.

Mehrere Abstürze wurden im gesamten Titel behoben

Fehler in der Kaufabwicklung des MSFS-Marktplatzes behoben

Tastaturkürzel zum Ein- und Ausschalten des Screen-Narrators wurde hinzugefügt

Das Menü "Steuerungsoptionen" wird beim Zuweisen einer Taste auf den Anfang zurückgesetzt.

"Abflug einstellen", "Ankunft einstellen" und "Zu Details zoomen" erscheinen jetzt, wenn das Flughafen-Symbol angeklickt wird

Probleme mit der Sichtbarkeit von Flugzeugen in ihrem Innen- und Außenmodell behoben

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass einige Multiplayer-Flugzeuge eine lila Textur auf ihren Glascockpits anzeigten.

Falsche Beschriftung des Motorreglers behoben

Einfrieren des Spiels beim Booten behoben

Es wurde ein Parameter zur cfg hinzugefügt, der es ermöglicht, die Integration der Beschleunigungen des alten Flugmodells zu korrigieren, was zu falschen Beschleunigungen und g-Kraft-Berechnungen im alten Flugmodell führte. Das Verhalten bei Kollisionen wurde in die Kraftberechnung für die Abschätzung der g-Kräfte am Boden integriert. Dies ermöglicht es, auch bei einigen Aufhängungssystemen, die nicht genug Kraft haben, um der Schwerkraft entgegenzuwirken, 1,0 zu erhalten, wenn man sich noch am Boden befindet.

Probleme bei der Gebäudegenerierung behoben, die zu Abstürzen führen konnten

Verschiedene Verbesserungen der Lokalisierung

Zusammenfassung Microsoft Flight Simulator: SU12 jetzt verfügbar

Xbox-Spieler profitieren von WASM und Add-on Support

Download-Geschwindigkeit und Bootvorgang verbessert

Turbulenzen und Stabilität optimiert

WU13 Ende April, Regionen noch unbekannt

In erster Linie profitieren Xbox-Spieler vom neuen Sim Update 12. Nach langer Entwicklungszeit hat Microsoft das sogenannte WebAssembly Module (WASM) jetzt auch für Konsolen integriert. Starten Spieler den Flight Simulator auf ihrer Xbox Series X|S oder via Cloud Gaming, wird automatisch der passende "Add-on Support" installiert. Die Prozedur ermöglicht, dass neue Flugzeuge von Drittanbietern, zum Beispiel aus dem Marktplatz-Angebot, korrekt funktionieren. Zudem dürfte die Auswahl an zusätzlichen Fliegern erweitert werden.Weiterhin wurde die Zeit, die der Flight Simulator während des "Bootvorgangs" zum Überprüfen von Updates benötigt hat, deutlich verkürzt und die Download-Geschwindigkeit innerhalb des Installationsmanagers erhöht. Hinzu kommen die Optimierung der Intensität von Turbulenzen und allgemeine Stabilitätsverbesserungen des Clients, sodass Abstürze (auf den Desktop) minimiert werden dürften.Laut offizieller Roadmap wird der nächste große Patch in Form des World Update 13 (WU13) gegen Ende April erscheinen. Welche Regionen Microsoft und das Asobo Studio im kommenden Monat grafisch aufpolieren, steht bisher noch nicht fest. Nachfolgend findet ihr einen Auszug aus dem heutigen SU12-Changelog. Die ausführlichen Patch Notes zeigt Microsoft in einem neuen Blogbeitrag