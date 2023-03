Flight Simulator: Microsoft-Roadmap gibt Ausblick auf neue Updates

Im Entwickler-Blog gibt Microsoft einen weiteren Ausblick auf kommende Updates und Neuerungen für den Flight Simulator . Unter anderem steht das neue Sim Update 12 in den Startlöchern, weitere Antonow-Flugzeuge kommen und die Wunschliste der Spieler wurde aktualisiert.

Antonow-Flugzeuge, neue Updates und Wunschlisten

Flight Simulator (Einzelkauf) Jetzt ab 69,99 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Flight Simulator (Game Pass) Teil von Microsofts Spiele-Flatrate

Zum Angebot

Zusammenfassung Microsoft Flight Simulator: Sim Update 12 (SU12) erscheint Ende März.

Xbox-Spieler erhalten WebAssembly-Standard (WASM) & neue Antonow AN-2.

Frühling- & Sommerzeitplan Anfang April, World Update 13 (WU13) Ende April.

Spieler-Wunschliste: Replay-Funktion, saisonale Events, Multiplayer-Modus.

Nordlichter/Polarlichter & Bugs priorisiert beheben.

Microsoft Flight Simulator für Windows & Xbox Series X|S erhältlich.

Die Entwickler des Flight Simulators können allem Anschein nach den Zeitplan einhalten und planen die Veröffentlichung des Sim Update 12 (SU12) im Verlauf des 21. März 2023. Nicht nur für PC-Spieler, sondern vor allem für Hobbypiloten auf der Xbox Series X|S ist die anstehende Aktualisierung interessant. Microsoft bringt den WebAssembly-Standard (WASM) auf die Konsolen, womit die Xbox-Spieler in Zukunft eine größere Auswahl an Flugzeugen von Drittanbietern nutzen können.Weiterhin geht mit dem Sim Update 12 die Integration des neuen "Famous Flyer V" einher - der Antonow AN-2. Der Doppeldecker ist nach der legendären Antonow AN-225 "Mrija" das zweite Flugzeug des ukrainischen Produzenten, das im Microsoft Flight Simulator zur Verfügung steht. Passend dazu kündigen die Redmonder an, die AN-225 mit dem SU12-Release auch für Xbox-Spieler anzubieten.Ein Blick auf die aktuelle Roadmap zeigt zudem, dass die Entwickler Anfang April die Veröffentlichung ihres Frühling- und Sommerzeitplans eintakten und bereits Ende April das World Update 13 (WU13) erscheinen soll. Die Destination ist bisher unbekannt. Zuletzt ging es mit dem World Update 12 (WU12) im Februar nach Neuseeland.Überdies scheinen die Entwickler bemüht zu sein, die offizielle Wunschliste der Flight Simulator-Spieler innerhalb kommender Sim-Updates abzuarbeiten. Unter anderem haben die Arbeiten an einer Replay-Funktion und saisonalen Events begonnen, ein Multiplayer-Modus mit geteiltem Cockpit steht auf der Agenda und einem World-Update für Brasilien hat man bereits zugestimmt. Gleiches gilt für die Integration der Nordlichter / Polarlichter und das Versprechen, von der Community gemeldete Probleme bzw. Bugs priorisiert zu beheben.Wer sich selbst ein Bild verschaffen will, erhält den Microsoft Flight Simulator aktuell im Einzelkauf für Windows-PCs und Xbox Series X|S sowie als Teil des PC und Xbox Game Pass.