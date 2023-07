Das mittlerweile 14. World Update für Microsofts Flight Simulator sorgt jetzt für eine optische Frischzellenkur. Tschechien, Ungarn, Kroatien und weitere Länder sowie Sehenswürdigkeiten aus Zentral- und Osteuropa werden aufpoliert. Wir verschaffen euch einen Überblick.

Europa: "Majestät, Charme und Faszination"

Flight Simulator - World Update XIV: Central Eastern Europe

Grafikpolitur für Städte und neue Aktivitäten

Nach diversen Updates für Neuseeland , Ozeanien, Antarktis , Texas und Frankreich führt das jetzt veröffentlichte World Update 14 Hobbypiloten wieder nach Europa. Tschechien, die Slowakei, Ungarn, Slowenien, Kroatien und Bosnien-Herzegowina dürfen sich über aufgefrischte, hochauflösende Texturen freuen: "Die Region strotzt vor Geschichte, architektonischen Wundern und atemberaubenden Landschaften", sagen die Entwickler des Flight Simulator.Für das Update wurden neue, flächendeckende Luftbilder, digitale Höhendaten und mehr von Bing Maps und Maxar zusammengetragen. Insgesamt sollen 103 Points of Interest (POIs) enthalten sein. Bei den Sehenswürdigkeiten liegt der Schwerpunkt auf Burgen, Türmen und Kirchen. Zusammen mit den Entwicklern von Gaya Simulations hat Microsoft zudem an sechs weiteren Flughafen-Updates gearbeitet - ein aktualisierter Airport in jedem Land.Spieler können sich auf mehr Grafikdetails in zehn Städten der Region freuen: Prag, Brünn und Pilsen in Tschechien, Budapest in Ungarn, Ljubljana und Maribor in Slowenien, Split und Dubrovnik in Kroatien sowie Sarajevo und Banja Luka in Bosnien-Herzegowina. Erneut hat Microsoft Maps & Local in diesem Fall die Zusammenarbeit mit den Experten von Vexcel gesucht.Abschließend fügt das verantwortliche Asobo Studio drei neue Entdeckungsflüge und weitere Landeherausforderungen hinzu, die neben dem Freiflug über die Region einen einfachen, oft aber auch anspruchsvollen Schnelleinstieg ermöglichen. Bei neuen Wildnisflügen kann man sich mit dem World Update 14 zudem auf die "Tschechische Route", "Nordost-Adria", "Donau-Reise" und "Karpaten-Reise".Das "World Update XIV: Central Eastern Europe" steht ab sofort kostenlos zum Download für alle Flight Simulator-Besitzer bereit.