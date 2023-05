Neue Roadmap: Microsofts Flight Simulator-Pläne für den Sommer

Nach diversen Sim- und World-Updates im Winter und Frühjahr gibt Microsoft jetzt einen Ausblick auf die anstehenden Entwicklungen des Flight Simulator . Die neue Roadmap für den Sommer 2023 stellt unter anderem ein City-Update für Frankreich und eine Überraschung in Aussicht.

Spieler sollen mit Überraschungen rechnen

Konnte das Asobo Studio in diesem Jahr bereits mit grafischen Frischzellenkuren für die Regionen Neuseeland ( World Update 12 ) und Ozeanien / Antarktis ( World Update 13 ) nachlegen, scheinen die Entwickler Richtung Sommer nicht etwa eine Verschnaufpause einzulegen. Im Mai sieht die neue Roadmap zwar keine neuen Updates für den Flight Simulator vor, während für Juni und Juli allerdings ein City-Update für die Sehenswürdigkeiten in französischen Städten und das World Update 14 (Tschechien) geplant ist.Parallel dazu werden dem Spiel weitere klassische Flugzeuge (Local Legends und Famous Flyers) hinzugefügt und ein zweites "Aircraft & Avionics"-Update (AAU) durchgeführt, welches das Flugverhalten diverser Flugzeuge verbessern und damit verbundene Bugs ausmerzen soll. Unter anderem konzentriert sich das Team dabei auf die Boeing 747-8 Intercontinental und den Boeing 787-10 Dreamliner. Eine öffentliche AAU-2-Beta soll zeitnah bereitgestellt werden.Für Juli und August 2023 kündigt Microsoft in seinen Roadmaps unter anderem eine Überraschung an. Ob es sich dabei um das World Update 14 (voraussichtliche Region: Tschechien) handelt, dessen Release von Ende Mai auf den 11. Juli verschoben wurde, ist noch unklar. Im Developer-Livestream auf Twitch erklären die Verantwortlichen zudem, dass für Juli ebenfalls ein weiteres City-Update angedacht ist und im August das Sim-Update 13 folgt.Spieler des Microsoft Flight Simulator sind sich in ihren Wünschen bereits einig. Unter anderem stimmten die Hobbypiloten für die Umsetzung einer Replay-Funktion, einem Multiplayer-Modus mit geteilten Cockpit (Co-Pilot) und der Integration von Seasons. Man darf also gespannt sein, welche Neuheiten sich hinter der Überraschung verstecken.