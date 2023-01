Flight Simulator: Microsoft stellt erste Update-Pläne für 2023 vor

Microsoft und die Entwickler des Flight Simulator sprechen erstmals über ihre Pläne für das neue Jahr 2023. So stehen nicht nur weitere World- und Sim-Updates auf dem Programm, sondern zudem spezielle Aircraft & Avionic Updates (AAU). Eine erste Beta steht bereits zur Verfügung.

Flight Simulator im Jahr 2023: Jeden Monat neue Updates

Nach dem Launch des umfangreichen Anniversary-Updates , das unter anderem Helikopter ins Spiel brachte, ist es vergleichsweise ruhig um den Microsoft Flight Simulator geworden. Im Dezember feierte der beliebte Titel des französischen Entwicklerstudios Asobo den Meilenstein von mehr als 10 Millionen Spielern, nun bereitet man die nächsten Updates vor. Bis zur Veröffentlichung der finalen Roadmap müssen sich Hobbypiloten zwar noch gedulden, doch man gibt einen ersten Ausblick auf die kommenden Patches.Im jüngsten Development Update sprechen die Verantwortlichen unter anderem über das erste Aircraft & Avionics Update (AAU1), das noch in diesem Monat starten und sich auf Verbesserungen an Flugzeugen und deren Elektronik konzentrieren wird. Teilnehmer des Insider-Programms können sich bereits eine erste Beta-Version herunterladen. Otto Normalpilot findet die Neuerungen hingegen in den Patch Notes Sind die Arbeiten am AAU1-Patch bis zum Ende des Monats abgeschlossen, erhält der Flight Simulator bereits im Februar seinen ersten grafischen Feinschliff. Das World Update 12 soll Spieler nach Neuseeland führen, dessen Region um detailliertere Texturen für Sehenswürdigkeiten, Städte, Landschaften und Co. erweitert wird. Kann der Zeitplan eingehalten werden, dürfte im März 2023 das Sim Update 12 für diverse Bugfixes und Verbesserungen sorgen. Eine detaillierte Roadmap will Microsoft in der nächsten Woche liefern.Parallel zu den Ankündigungen erster Updates wurde der Marktplatz des Flight Simulators aktualisiert. PC- und Xbox-Spieler erhalten eine Auswahl an neuen, kostenpflichtigen Flughäfen, Flugzeugen und spezielle Nachtpaketen - zum Beispiel für die US-Stadt Pittsburgh.