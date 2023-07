Flight Simulator: Neue Roadmap zeigt Microsofts Pläne bis Herbst

Spieler des Microsoft Flight Simulator können sich im Sommer und Herbst auf eine Vielzahl von Updates freuen. Eine neue Roadmap zeigt monatliche Aktualisierungen in Form von World-, Sim- und City-Updates. Für Ende Juli steht bereits der nächste Patch in den Startlöchern.

Tipp der Entwickler: "Wenn du es verpasst hast, sie live zu sehen, kannst du das Feuerwerk über amerikanischen Städten erleben, wann immer du willst, indem du dein In-Sim-Datum auf den 4. Juli und die Ortszeit auf 22:00 Uhr einstellst! Du musst das City Update III: Texas herunterladen, um das Feuerwerk zu sehen."

So geht es weiter

Nachdem Microsoft und das Asobo Studio virtuellen Hobbypiloten zuletzt im Mai einen Ausblick auf die kommenden Patches gegeben haben, nutzt man das wöchentliche Development Update nun, um seine Pläne für die Monate von Juli bis Oktober 2023 vorzustellen. In dieser Zeit sollen für den Flight Simulator insgesamt vier weitere Aktualisierungen und ebenso viele neue Flugzeuge (Local Legends) verteilt werden.Ende Juni veröffentlichten die Redmonder überraschenderweise ein City-Update für den US-Bundesstaat Texas , das am 4. Juli (Unabhängigkeitstag USA) um passendes Feuerwerk ergänzt wurde. Die nächste optische Frischzellenkur erwartet Spieler bereits am 25. Juli, für den das World Update 14 eingeplant wurde. Welche Region grafisch aufgewertet wird, steht bisher noch nicht fest.In den kommenden Monaten werden zudem das City Update 4 (August), das Sim Update 13 (September) und ein weiteres World Update (Oktober) erscheinen. Parallel dazu füllt sich der im Microsoft Flight Simulator integrierte Marktplatz rapide mit oft kostenpflichtigen Inhalten von Drittanbietern. Allein in dieser Woche werden 55 neue und 15 aktualisierte Produkte hinzugefügt. Die Auswahl variiert je nach Plattform - PC und Xbox Im Hintergrund arbeiten die Entwickler bereits an einem neuen eigenständigen Nachfolger, dem Flight Simulator 2024. Zuletzt beantwortet Microsoft hierzu die wichtigsten Fragen