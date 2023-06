Flight Simulator 2024: Microsoft beantwortet wichtige Fragen vorab

Microsoft arbeitet mit Hochdruck am neuen Flight Simulator 2024 , hielt sich mit Details allerdings bisher zurück. Nun beantworten die Redmonder weitere wichtige Fragen rund um die nächste Generation der Flugsimulation, unter anderem zu den technischen Neuheiten.

Die ersten Technik-Updates 2024

Verbessertes Multithreading zur Leistungssteigerung

Schnellere Download-, Lade- und Installationsgeschwindigkeiten

Verbesserte Aerodynamik und Physiksimulation

Verbesserte Flugzeugsysteme, einschließlich Elektrik, Pneumatik, Kraftstoff und Hydraulik

Neues Fehler- und Abnutzungssystem

Tiefere und breitere Avioniksysteme

Cockpit-Tablet standardmäßig verfügbar

Verbesserte Bodendetails

3D-mosaikartige Bodenmaterialien

Verbesserte 3D-Bäume mit stark erhöhter Vielfalt

Verbesserte Klippen, Tornados und Stürme

Tierherden und Wanderungen

Weltweiter Live-Schiffsverkehr

Akkurater Live-Flugverkehr (Modelle, Bemalungen )

Verbesserter Fahrzeugverkehr

Volle Jahreszeiten

Aurora Borealis / Aurora Australis

Über Flugzeuge, Release-Termine und Plattformen

Neben Rundflügen, Landeherausforderungen oder das Planen der eigenen Flugroute stehen im Flight Simulator 2024 vor allem Missionen und Aktivitäten im Mittelpunkt. Bereits zur Ankündigung anlässlich des Xbox Game Showcase bestätigte Microsoft eine Reihe von Quests, etwa die Bekämpfung von Waldbränden, Search and Rescue-Aufgaben (z.B. Bergrettung, Autounfälle etc.), Cargo-Flüge, medizinische Transporte, Landwirtschaftsflüge, Skydiving-Begleitung, Bauarbeiten (z.B. Strommasten), VIP Charter-Flüge und Air-Racing.Interessant ist, dass die Missionen nicht etwa nur generisch erstellt werden, wie die Entwickler im aktualisierten FAQ ankündigen. Es soll sich um authentische Nachbildung von Aktivitäten handeln, die in Kooperation mit Feuerwehr-, Such- und Rettungsorganisationen und der Küstenwache entstehen. Weiterhin bestätigt Microsoft , dass mittlerweile mehr als 500 Mitarbeiter des Asobo Studio und deren Partner am neuen Titel arbeiten."Eine der größten Prioritäten für den Microsoft Flight Simulator 2024 ist die Verbesserung der Datenverwaltung des Simulators", sagen die Entwickler. Unter anderem sollen Ladezeiten reduziert werden, in dem man auf intensives Cloud-Streaming zurückgreift. Lediglich Texturen, Meshes und Kartendaten sollen beim Start des Simulators heruntergeladen werden, um "unnötige Bandbreiten- und Speicherplatznutzung zu vermeiden." Ebenso könnten durch das Streaming die Mindestanforderungen an PCs so niedrig bleiben wie bisher.Darüber hinaus kündigen die Verantwortlich bereits eine Reihe von technischen Neuerungen in Hinsicht auf die Kerntechnologie des Spiels, Landschaften und das Terrain an.Zu guter Letzt bestätigt Microsoft, dass die Liste der im Microsoft Flight Simulator 2024 verfügbaren Flugzeuge im Laufe dieses Jahres bekannt gegeben wird. Darunter sollen sich mehrere neue Airliner und mit großer Wahrscheinlichkeit auch komplett "neue" Fluggeräte befinden, insbesondere Luftschiffe (Zeppelin) und Heißluftballons. Diese sind bereits vorab im obigen Video zu sehen.Bis auf der im Namen angegebenen Jahreszahl steht ein Release-Termin der nächsten Flight Simulator-Generation bisher noch nicht fest. Bestätigt wurde bisher nur, dass der Titel direkt ab Tag 1 für Windows-PCs, die Xbox Series X|S und via Cloud-Gaming erscheinen wird. Und das über alle drei wichtigen Kanäle: Xbox Game Pass, Steam und Einzelhandel.