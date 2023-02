Flight Simulator: Im Krieg zerstörtes weltgrößtes Flugzeug kehrt zurück

Das größte Flugzeug der Welt, die Antonow An-225 "Mriya", wurde kurz nach dem Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine zerstört. Zwar gibt es Pläne, die Maschine neu zu bauen, wirklich realistisch sind diese allerdings nicht. Virtuell kehrt Mriya hingegen bald zurück.

Wiederaufbau eher nicht realistisch

Die Antonow An-225 mit dem Codenamen Mriya wurde 1988 gebaut, sie hatte einen recht konkreten Einsatzzweck, nämlich die Beförderung der sowjetischen Raumfähre Buran. Der Space Shuttle-Konkurrent hob allerdings nie in den Weltraum ab, die sechsstrahlige Maschine, die Buran transportieren sollte, kam aber immer wieder zum Einsatz - wenn besonders schwere Lasten zu transportieren waren.Allzu häufig war das allerdings nicht der Fall und so stand die einzigartige Maschine auch vor einem Jahr in einem Hangar am Flughafen Hostomel in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt Kyiv. Kurz nach dem Ausbruch des Krieges wurde auch dieser Flughafen zum Schauplatz von Kampfhandlungen, am 27. Februar 2022 wurde der Hangar beschädigt und die darin befindliche der Antonow An-225 nahezu vollständig zerstört.Für Luftfahrtfans war das ein schwerer Schlag, auch wenn der praktische Nutzen von Mriya begrenzt war. Dennoch wurden bereits kurz nach Bekanntwerden der Zerstörung Pläne bekannt, die Antonow An-225 wieder aufzubauen bzw. dafür ein nie in Dienst gestelltes Schwesterflugzeug (bzw. dessen Rumpf) zu verwenden, doch wirklich realistisch war und ist das nicht - schließlich hat die Ukraine derzeit und auch noch länger größere Probleme als ein verhältnismäßig selten genutztes Flugzeug.Dennoch werden Fans demnächst die Möglichkeit bekommen, die Antonow An-225 zu sehen und sogar selbst zu fliegen. Denn wie Kotaku berichtet, hat Antonow (das Unternehmen) bekannt gegeben, dass die Mriya mithilfe der professionellen Modder von IniBuilds sowie Microsoft als Flugzeug für den Flight Simulator bereitgestellt wirdDie Macher hoffen, die Maschine bzw. dessen Download bis zum 27. Februar 2023 fertigstellen zu können. Das Datum ist natürlich kein Zufall, sondern stellt den ersten Jahrestag der Zerstörung dar. Laut IniBuilds wird der Download 20 Dollar kosten, der gesamte Erlös wird an Antonov bzw. die Ukraine gehen.