Microsoft öffnet Testflight-Einladungen für Edge auf iPhone und iPad

Microsoft ist für die Beta-Tests an die offizielle Testflight-App von Apple gebunden, um Edge-Updates für iPhone und iPad zu testen. Neue Anmeldungen hatte der Konzern lange Zeit nicht angenommen - doch das hat sich jetzt geändert.

Edge mit Bing und Chatbot

So einfach läuft der Anmelde-Prozess: Auf dem iPhone muss die Testflight-App installiert werden. Dann öffnet man den Einladungs-Link von Microsoft. Falls noch genügend Plätze/Einladungen zur Verfügung stehen war es das auch schon - man ist beim Test dabei und bekommt die Edge Beta zum Download angeboten.

In der App bestätigt man noch die Nutzungsbedingungen und die Datenfreigaben, damit Microsoft Diagnosedaten aus dem App-Test beziehen kann.

Sobald Microsoft eine neue Edge-Beta-Version freigibt, wird sie dann automatisch auf iPhone /iPad angeboten.

Zusammenfassung Microsoft bietet wieder Edge-Beta-Tests für iPhone/iPad an.

Testflight-App installieren und Einladungs-Link öffnen.

Nutzungsbedingungen bestätigen und Datenfreigaben akzeptieren.

Neue Edge-Beta-Versionen werden automatisch angeboten.

Testflight-App begrenzt auf max. 10.000 Nutzer pro App.

Neue Features, u.a. durch Chatbot und Bing-Suche.

Schnell sein, um dabei zu sein, bevor Zugang geschlossen.

Ab sofort können interessierte iPhone- oder iPad-Nutzer sich wieder für den Beta-Test von Edge anmelden. Das meldet das Online-Magazin Neowin . Wir haben es gleich ausprobiert und sind nun auch in dem Beta-Test mit dabei.Wer ein unterstütztes iPhone oder iPad besitzt und Zugang haben möchte zu den experimentellen Microsoft Edge-Updates, kann sich über einen Einladungs-Link anmelden. Wie das genau funktioniert, erklären wir am Ende dieses Beitrags und zeigen es in der Bilder-Galerie für Edge-Testflight:Derzeit hat Apple die Nutzerzahlen für Testflights begrenzt, sodass nicht mehr als 10.000 Nutzer pro App teilnehmen können.Man muss also schnell sein, wenn man dabei sein will, bevor Microsoft den Zugang wieder schließen muss. Die Edge-Vorschau ist derzeit natürlich besonders interessant, da Microsoft mit dem neuen Chatbot viele neue Möglichkeiten in der Suche über Bing erschließt und das dementsprechend in die Edge-App einfließen lässt.