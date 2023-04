Neues Edge-Update: Microsoft startet erweiterten Sicherheitsmodus

Microsoft hat für den Webbrowser Edge die neue Version 112 für alle Nutzer freigegeben. Neben einer Reihe von Verbesserungen gibt es auch Neuerungen. Das Update ist bereits im WinFuture Download-Bereich verfügbar.

Sicherheitsrelevante Änderungen

Release-Notes Funktions-Updates Verbesserungen im erweiterten Sicherheitsmodus: Der erweiterte Sicherheitsmodus unterstützt jetzt WebAssembly für ARM64. Plattformübergreifende Unterstützung ist jetzt für x64 Windows, x64 macOS, x64 Linux und ARM64-Systeme verfügbar.

Neue Funktionen für Webapp-Richtlinien: Mit der Richtlinie WebAppInstallForceList können Administratoren eine Liste von Webanwendungen konfigurieren, die ohne Benutzerinteraktion im Hintergrund installiert werden und die Benutzer nicht deinstallieren oder deaktivieren können. Diese Richtlinie unterstützt jetzt custom_name, das den App-Namen der installierten Apps dauerhaft überschreibt, und custom_icon, das das App-Symbol der installierten Apps dauerhaft überschreibt.

Browser-interner JSON-Viewer: Verbesserungen bei der Anzeige von JSON-Dateien im Browser, einschließlich einer farbkodierten Baumansicht mit Zeilennummern und der Möglichkeit, die Daten ein- und auszuklappen. Weitere Funktionen und Erweiterungen werden nach und nach eingeführt.

Die Richtlinie für neue Registerkarten wurde aktualisiert: Die Richtlinie NewTabPageHideDefaultTopSites blendet die Standard-Top-Sites auf der neuen Registerkartenseite in Microsoft Edge aus. Ab dem 20. März werden bei aktivierter Richtlinie auch gesponserte Quicklinks von der neuen Registerkartenseite entfernt.

Mit der Version 112 (Build 112.0.1722.34) starten für Edge allgemeine Verbesserungen für die Sicherheit. Die neue Version für den sogenannten stabilen Kanal behebt einige Fehler und führt wichtige Änderungen ein. Wir haben die Release-Notes für euch übersetzt und am Ende des Beitrags angefügt.Das Update für Edge adressiert zudem eine Reihe Schwachstellen, die im Chromium-Unterbau des Browsers existierten. Drei weitere Sicherheitslücken sind Edge-spezifisch. Nutzern wird daher geraten, das Update auf 112.0.1722.34 schnellstmöglich durchzuführen.Die Security Baseline 112 ersetzt Security Baseline 111 und 107. Neben den geänderten Sicherheitseinstellungen wurden insgesamt 15 Schwachstellen geschlossen. Bei Microsoft findet man bisher nur wenige Details zu den gefixten Schwachstellen. Da heißt es:"Microsoft hat den neuesten Microsoft Edge Stable Channel (Version 112.0.1722.34) veröffentlicht, in den die neuesten Sicherheitsupdates des Chromium-Projekts integriert sind. Weitere Informationen finden Sie im Leitfaden für Sicherheitsupdates. Dieses Update enthält die folgenden Microsoft Edge-spezifischen Aktualisierungen: CVE-2023-28284, CVE-2023-24935 und CVE-2023-28301." In dem zitierten Leitfaden für Sicherheitsupdates findet man aktuell allerdings nur die Liste der CVE-Einträge zu den behobenen Sicherheitslücken. Bei Microsoft kann man die CVE-Artikel in der Edge-Update-Historie nachverfolgen.Details zu den Sicherheitslücken wurden bisher aber noch nicht veröffentlicht, da zunächst die Absicherung der Schwachstellen im Vordergrund steht.